福島、東洋大出身ルーキーFW村上力己ら2選手が今季発足のセカンドチームへ期限付き移籍
福島ユナイテッドFCは27日、FW村上⼒⼰(22)とDF宝納拓⽃(21)が今季から発足する福島ユナイテッドFCセカンドへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年1月31日までとしている。
福島セカンドは東北社会人1部を戦うみちのく仙台FCを今季からセカンドチーム化し、名称変更したもの。みちのく仙台FCは福島に経営参画しているスポーツX株式会社の傘下だった。
村上は東洋大出身のルーキーで今季ここまで出場なし。宝納は佐賀東高出身のプロ4年目で、今季ここまで3試合に出場している。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントした。
▽FW村上⼒⼰
「復帰した際に成⻑した姿をお⾒せできるよう、全⼒でがんばります。引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします」
▽DF宝納拓⽃
「試合に出場することでしか得られない経験があると考え、移籍を決断しました。チームに貢献する選⼿になるためにも、必ず成⻑して戻ってきます。引き続き、応援よろしくお願いいたします」
福島セカンドは東北社会人1部を戦うみちのく仙台FCを今季からセカンドチーム化し、名称変更したもの。みちのく仙台FCは福島に経営参画しているスポーツX株式会社の傘下だった。
▽FW村上⼒⼰
「復帰した際に成⻑した姿をお⾒せできるよう、全⼒でがんばります。引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします」
▽DF宝納拓⽃
「試合に出場することでしか得られない経験があると考え、移籍を決断しました。チームに貢献する選⼿になるためにも、必ず成⻑して戻ってきます。引き続き、応援よろしくお願いいたします」