映画『教場 Reunion／Requiem』公式Xが、目黒蓮（Snow Man）・濱田岳・福原遥のオフショットを公開した。

【写真＆動画】横分け細縁メガネの目黒蓮『教場 Requiem』オフショット／WEBスポット

■『教場 Requiem』のリモートのシーンで登場した目黒のオフショット

目黒・濱田・福原は2021年にフジテレビ系で放送されたドラマ『教場II』（「II」は、ローマ数字「2」が正式表記）にも出演している。

投稿は「『教場II』200期卒業生（鳥羽、忍野、杣）当時はこんな日が来るなんて、誰も想像できなかったですよね！？」と添えて2枚の写真を公開。

「杣は風間教場の卒業生たちとの共演はリモートのみでした」と、杣利希斗を演じた目黒が“刑事一課”の看板を背に横分けヘア＆細縁メガネ＆紺色スーツ姿で凛と立つ写真が公開。

コメント欄には「大人な表情してる」「スーツ姿メロすぎる」「薬指に結婚指輪が！」などといったファンの声が続々と到着。

もう一枚は、「撮影前に気合十分の鳥羽と忍野の同期コンビ、とてもいい感じです」と、鳥羽暢照を演じた濱田が口を結びピシッとく立つ隣に、忍野めぐみを演じた福原が笑顔で並んだ写真。ふたりともスーツ姿だ。

目黒・濱田・福原も登場する映画『教場 Requiem』【再集結篇】WEBスポット動画も公開されているので、あわせてチェックしよう。

■目黒のスーツ姿＆濱田・福原の“同期コンビ”

■『教場 Requiem』【再集結篇】WEBスポット動画