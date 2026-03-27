横分け細縁メガネの目黒蓮が刑事一課で凛とした笑顔を見せる姿に「薬指に結婚指輪が！」「メロすぎる」「大人な表情してる」
映画『教場 Reunion／Requiem』公式Xが、目黒蓮（Snow Man）・濱田岳・福原遥のオフショットを公開した。
【写真＆動画】横分け細縁メガネの目黒蓮『教場 Requiem』オフショット／WEBスポット
■『教場 Requiem』のリモートのシーンで登場した目黒のオフショット
目黒・濱田・福原は2021年にフジテレビ系で放送されたドラマ『教場II』（「II」は、ローマ数字「2」が正式表記）にも出演している。
投稿は「『教場II』200期卒業生（鳥羽、忍野、杣）当時はこんな日が来るなんて、誰も想像できなかったですよね！？」と添えて2枚の写真を公開。
「杣は風間教場の卒業生たちとの共演はリモートのみでした」と、杣利希斗を演じた目黒が“刑事一課”の看板を背に横分けヘア＆細縁メガネ＆紺色スーツ姿で凛と立つ写真が公開。
コメント欄には「大人な表情してる」「スーツ姿メロすぎる」「薬指に結婚指輪が！」などといったファンの声が続々と到着。
もう一枚は、「撮影前に気合十分の鳥羽と忍野の同期コンビ、とてもいい感じです」と、鳥羽暢照を演じた濱田が口を結びピシッとく立つ隣に、忍野めぐみを演じた福原が笑顔で並んだ写真。ふたりともスーツ姿だ。
目黒・濱田・福原も登場する映画『教場 Requiem』【再集結篇】WEBスポット動画も公開されているので、あわせてチェックしよう。