前田敦子が自身のInstagramを更新し、写真集『Beste』のメイキング＆オフショットを多数披露した。

【写真】ウィーンの思い出が詰まった前田敦子の写真集『Beste』の13枚のオフショット

■ラスト写真集『Beste』の重版が決定

2月13日に発売した“最後”の写真集『Beste』（講談社）が大好評につき、重版が決定した。

前田は「写真集『Beste』重版が決まりました嬉しい デジタル版でもたくさんの1位をありがとう！熱量が届いていて本当に幸せです」と喜びと感謝の気持ちを記し、写真集撮影時のオフショットを公開。続けて「ウィーンで本気で向き合った大切な時間がもっともっとたくさんの人に届きますように いつも支えてくれてありがとう！大好きだよー！」と呼びかけた。

公開された写真は、全13枚。ダークブラウンのノースリーブワンピースを纏い、街並みを見渡せるテラスのソファーで寛ぐ姿（1枚目）、タイル状のテーブルに肘をつき、アンニュイな表情を浮かべる一幕（2枚目）、白いパフスリーブのワンピース姿でケーキとカプチーノと思われるドリンクを前に自然体の笑顔を見せる姿（3枚目）が続く。さらに同じく白いワンピース姿でカフェの店先に佇む、透明感溢れる全身ショット（4枚目）、”愛”とプリントされたTシャツをサイズを確認するように胸に当てているショット（5枚目）、ライトアップされた夜の街を背に、白地にブルーの花柄のワンピース姿（9枚目）、鮮やかな赤のタンクトップにダークブラウンのパンツを合わせたスタイルでオープンテラスでリラックスした表情を見せる瞬間（10枚目）。そして、テーブルの上のフルーティーなドリンクを前にしたシックなワンピース姿（11枚目）、鮮やかなグリーンのワンピースに身を包み、バッグの中を覗き込むチャーミングな様子（12枚目）、美しい景観が広がる芝生の上を水着姿で自転車にのる姿（13枚目）など。

SNSには「オフショットも素敵」「あっちゃん最高」「超綺麗」「どの写真も可愛い」といった声や「重版おめでとう」と祝福する声が多く寄せられている。

■写真：ウィーンの思い出が詰まった写真集『Beste』の13枚のオフショット