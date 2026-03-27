写真を見てショック…。40代からの肌を立て直す“サロンケア”という現実的な選択
スキンケアは変えていないのに、なんだか肌の調子が上がらない…。そんな違和感を覚えていませんか？40代に入ると、乾燥やごわつき、くすみなどが重なり、自己流ケアでは追いつかないと感じる場面も増えてきます。そこで今回試してみたのが、フェイシャルサロンという選択肢。六本木にある「シーボン コンセプトショップ」で体験したケアが、想像以上に“肌の立て直し”につながったのでレポートします。
たった40分で実感。肌だけでなく気分まで整うサロン時間
今回体験したのは、「シーボン コンセプトショップ」で受けられるフェイシャルメニュー「モイスチャーケア（40分 ￥4,950）」。短時間ながら、クレンジングからトリートメント、仕上げまで一通りのケアが受けられる内容です。
▲開放感のあるラウンジスペースや、フェイシャリストシリーズなどスキンケアアイテムが並んだスペースもあります。奥にはペアルームを完備
まず印象的だったのが、クレンジングと洗顔の丁寧さ。シーボンの「フェイシャリスト トリートメントマセa」と「フェイシャリスト クリアクレイウォッシュ」を使い、肌をほぐしながら汚れを浮かせていく工程は、自分で行うケアとは一線を画す感覚でした。
▲左：もとのクリームの色、右：浮き出た汚れ
さらに東洋式トリートメントで巡りを促したあと、再度クレンジングを行うと、目に見える形で汚れが浮き上がる結果に。普段しっかり落としているつもりでも、落としきれていない汚れがあることを実感しました。
“自分では届かないケア”が肌の質感を変える
施術後に肌に触れてまず感じたのは、やわらかさの変化。ごわつきが抜け、ふわっとした弾力のある質感に整っていました。その後は肌状態に合わせたパックで集中ケア。顔だけでなく目元までしっかりケアすることで、全体の印象が引き上がる感覚があります。施術中はリラックスできる空間で、友人と会話を楽しみながら過ごせたのも印象的でした。
▲約10分間、日ごろの忙しさを忘れて非日常の時間を、友人と会話を楽しみながらリラックスして過ごせました。
仕上げに化粧水や美容液、乳液、下地まで整えると、鏡に映った肌はつるんとした明るい印象に。
頬の張り感や目元の開き方まで変わったように感じられ、見た目の印象にもはっきり差が出ていました。
40代にとって“サロンケア＝特別”ではなくなる理由
今回の体験で感じたのは、サロンケアは特別なものではなく、“肌を整えるための現実的な選択肢”だということ。着替え不要で１時間以内に完結する手軽さや、価格帯も比較的取り入れやすい点は、忙しい日常の中でも続けやすい要素です。シーボン コンセプトショップでは、初めての方限定で￥1,500のトライアルプランも用意されており、まずは気軽に試すことも可能。自己流ケアに限界を感じているなら、一度プロの手を借りてみるのもひとつの方法です。
スキンケアだけでは追いつかないと感じたとき、視点を変えることで肌の見え方は変わります。サロンケアはハードルが高いと思いがちですが、実際は取り入れやすい選択肢のひとつ。今の肌に違和感を覚えているなら、まずは体験から始めてみるのもおすすめです。＜text：Hiromi Anzai photo：Chami シーボン コンセプトショップ：https://www.cbon.co.jp/conceptshop/＞
🌼クレンジングをしっかりする人 vs 短時間で済ませる人、肌の状態はどう変わる？