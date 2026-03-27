静岡朝日テレビは４月９日（木）の深夜０時１５分から新番組「ロバート秋山＆富士彦のオレ達商店ＧＵＹ」をスタートする。「とびっきり！しずおか 日曜版」の人気コーナーがレギュラー番組となる。

ロバート秋山と富士彦が商店街を訪れ、人や文化を掘り下げていく地域密着型バラエティー。街には長年続く店、癖の強い店主、地元に根付いた文化、そしてまだ知られていない魅力が数多く眠っている。番組では２人の掛け合いと現地の空気感を生かしながら「その街ならではの面白さ」を自然体で伝える。「とびっきり！ー」でのコーナーもこれまで通り継続する予定。

以下は初ロケ後の２人のコメント。

富）さあ、毎週木曜日深夜も「オレ達商店GUY」ということでございまして。

秋）やってきましたね今まで。何年間かやってきましたよ日曜日。

富）なんとこのコーナーだけが単体で番組になりました！

秋）え〜その部分だけが番組に？！

富）なりました。

秋）すごいパターンじゃないですかそれ。

富）ありがとうございます。

秋）でも、私たちは母体への感謝は絶対に忘れません。

富）「とびっきり！しずおか日曜版」のこと「母体」って呼んでるんですか。

秋）母体ですから。あそこは原点ですので。

富）あそこが僕たちの原点なので。

秋）そう、別に、「あそこから飛び出したい」と思ってやっていたわけじゃないので。たまたま「こっちもどうですか？」ということなので、やらせていただきます。

秋）静岡かなり商店街いっぱいありますから。今いっぱい行きましたけど、まだまだあるでしょ。

富）まだまだありますし、行きついてない商店街ばっかりなんですよ。途中で終わってるとかいうのが。

秋）毎回ね、入口から数メートルで終わって。今度反対側から行って数メートルで終わって。「真ん中来てねえじゃねえかよ！」みたいな、クレームもありつつ。

富）そういうところいろいろまわっていきますんで。

秋）はい。

富）皆さん楽しみにしていただければなと思います。