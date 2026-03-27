◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大得点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”で、初めての４強入りを逃した。

初回表に１死満塁のチャンスを作ると、４本のタイムリーと押し出し四球で一挙６得点。２回にも２点を追加し、８―０と差を広げた。

先発は、１、２回戦で１６イニングで２２０球を投じたエース右腕・黒川凌大（３年）ではなく、背番号１０の左腕・古賀夏音樹（２年）。１回裏こそ０点に抑えたが、３回途中４失点で降板。２番手の長谷川陽汰（２年）、３番手の石田凜作（２年）も智弁学園打線を抑えることが出来ず、４回終了時で８―６とされた。

迎えた５回裏。１点差に追いつかれ、なお２死一、三塁の場面で黒川が登板。しかし、２番・志村叶大（３年）に右中間への２点二塁打を浴びて８―９と逆転された。

黒川は６回裏にも３失点。打線は３回表から登板した智弁学園のエース・杉本真滉（３年）を攻略できなかった。

花咲徳栄は、昨秋の関東大会１回戦で法政二に対し５回までに０―９とリードされながら、１０―９で逆転勝利。センバツ出場の道を切り開いたが、甲子園では悔しい記録的大逆転負けを喫してしまった。