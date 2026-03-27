本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で勝利した。開幕投手を務めた山本由伸投手が6回5安打6奪三振2失点の好投で今季初勝利。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平投手は3打数1安打だった。米放送局「NBCスポーツ」で全米中継された一戦。米ファンからは「なんでこんなに偏ってるんだ？」と偏向ぶりに批判的な声が相次いだ。

ドジャースが快勝した開幕戦。NBCスポーツの実況席では、ドジャースOBのオーレル・ハーシュハイザー氏、ダイヤモンドバックスOBのルイス・ゴンザレス氏が解説者として並んだ。さらに昨季までドジャース一筋18年で223勝を挙げたクレイトン・カーショー氏もフィールドレベルで解説者デビュー。実況の質問に的確に答えていた。

しかし、全米中継にもかかわらずドジャースに関連する話が多すぎるとして、X上の米ファンの間では批判的な声が続出した。

「なんで実況席はこんなに偏ってるんだ？」

「ドジャース溺愛祭りだな」

「NBC放送席はドジャースに媚びへつらってる」

「NBCは全米ファンのことなんて気にしないんだな。これはドジャース放送だ」

「NBC中継はドジャースに夢中すぎて気持ち悪い」

「このNBC中継は耐えられない。毎回ドジャース愛をぶちまけている」

「NBCの中継：ドジャース、ドジャース、ドジャース、ドジャース、ドジャース」

「ショウヘイがフライを打ってNBCは3度もリプレーしたのにペルドモの本塁打は2打者後にようやくリプレーだ」

「NBCの放送は聞き続けるのがほぼ不可能なレベル。ゴミみたいだ」

一方、「カーショーの解説最高だね！」「カーショーの解説スキルが大好きだ」「ジェイソン・ベネッティのNBC初実況を聞いているが素晴らしいな」「NBCの放送はかなり楽しい。見事な分析だよ」などと肯定的な意見もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）