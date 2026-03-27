ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフの総柄がさりげなくて可愛い、ディズニーデザイン「サイド切替デニムパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「サイド切替デニムパンツ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

ウエスト：後ろゴム

前：中央ファスナー、左右ポケット

後ろ：ヨーク切替え、左右ポケット

両脇切替え

素材：＜織物＞綿100％（デニム）

製品洗い加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

サイドにミッキーモチーフの総柄をデザインしたデニムパンツ。

スッキリ見えにこだわった大人のデニムパンツで、ワイドなシルエットなので脚のラインを拾いにくいのもうれしいポイントです！

© Disney

そしてミッキーモチーフと一緒に星が散りばめられているのも可愛い☆

サイドのラインを少し前に振ることでスッキリ見える工夫も施されています。

© Disney

後ろのポケットもオシャレなアクセントに。

一筆書きで表現されたミッキーモチーフの刺繍があしらわれています。

さらにウエストの後ろはゴムになっているのでラクチン◎

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は程よい厚みとやわらかさの綿100％デニム素材を使用しています。

前後左右どこから見てもオシャレ。

ミッキーモチーフの総柄がさりげなくてかわいい、ディズニーデザイン「サイド切替デニムパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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