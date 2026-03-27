セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』　寝そべり　マスコット　さくらVer.

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セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』　寝そべり　マスコット　さくらVer.を紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』　寝そべり　マスコット　さくらVer.

 

 

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約5×10×5cm

種類：全4種（プー、ピグレット、イーヨー、ティガー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

桜のような、ほんのりピンクの色合いがかわいい「プー」たちのマスコット。

のんびりくつろぐような”寝そべり”ポーズで、100エーカーの森に住むなかまたちがラインナップされます！

淡いピンクカラーが春にぴったりのデザインです☆

 

プー

 

”寝そべり”ポーズがかわいい「プー」

一緒にのんびりと春のお昼寝を楽しみたくなります！

 

ピグレット

 

ピンクの「ピグレット」も、淡いカラーで表現。

ほんのりピンクのカラーがとってもキュート☆

 

イーヨー

 

おっとりした雰囲気に癒やされる「イーヨー」

しっぽに付けたリボンもしっかり再現されています。

 

ティガー

 

トラのぬいぐるみ「ティガー」も淡いピンクのマスコットに。

春のお出かけにも連れて歩きたくなるマスコットが揃っています！

 

ほんのりピンクのカラーリングで表現された「プー」たちのマスコット。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』　寝そべり　マスコット　さくらVer.は、2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

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