セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約5×10×5cm

種類：全4種（プー、ピグレット、イーヨー、ティガー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

桜のような、ほんのりピンクの色合いがかわいい「プー」たちのマスコット。

のんびりくつろぐような”寝そべり”ポーズで、100エーカーの森に住むなかまたちがラインナップされます！

淡いピンクカラーが春にぴったりのデザインです☆

プー

”寝そべり”ポーズがかわいい「プー」

一緒にのんびりと春のお昼寝を楽しみたくなります！

ピグレット

ピンクの「ピグレット」も、淡いカラーで表現。

ほんのりピンクのカラーがとってもキュート☆

イーヨー

おっとりした雰囲気に癒やされる「イーヨー」

しっぽに付けたリボンもしっかり再現されています。

ティガー

トラのぬいぐるみ「ティガー」も淡いピンクのマスコットに。

春のお出かけにも連れて歩きたくなるマスコットが揃っています！

ほんのりピンクのカラーリングで表現された「プー」たちのマスコット。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.は、2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

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