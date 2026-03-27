ほんのりピンクのカラーがかわいい！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約5×10×5cm
種類：全4種（プー、ピグレット、イーヨー、ティガー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
桜のような、ほんのりピンクの色合いがかわいい「プー」たちのマスコット。
のんびりくつろぐような”寝そべり”ポーズで、100エーカーの森に住むなかまたちがラインナップされます！
淡いピンクカラーが春にぴったりのデザインです☆
プー
”寝そべり”ポーズがかわいい「プー」
一緒にのんびりと春のお昼寝を楽しみたくなります！
ピグレット
ピンクの「ピグレット」も、淡いカラーで表現。
ほんのりピンクのカラーがとってもキュート☆
イーヨー
おっとりした雰囲気に癒やされる「イーヨー」
しっぽに付けたリボンもしっかり再現されています。
ティガー
トラのぬいぐるみ「ティガー」も淡いピンクのマスコットに。
春のお出かけにも連れて歩きたくなるマスコットが揃っています！
ほんのりピンクのカラーリングで表現された「プー」たちのマスコット。
セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット さくらVer.は、2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
※「寝そべり」はセガの登録商標です
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