◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。確実に試合をつくり、日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げた。

順調に3回までスコアボードに「0」を並べたが、4回無死一塁から3番・ペルドモに先制2ランを浴びた。だが即座に気持ちを切り替え、ダイヤモンドバックス打線を封じる。ペルドモの本塁打直後、4番・モレノをスライダー、続くアレナドをスプリットでそれぞれ空振り三振。2死からサンタナも中飛に仕留めて、胸を張ってベンチへと戻った。5回も13球で3者凡退。テンポのいい投球で攻撃のリズムを作り出した。

味方は5回、連打で無死一、二塁とすると8番・パヘスが左中間席に逆転3ランをたたき込んだ。この回打者一巡の攻撃で4得点。パヘスの本塁打で球場の雰囲気は一転。大歓声が沸き起こり、ベンチもお祭り騒ぎに。6回も3人で退け、本塁打以降は打者9人をパーフェクトに封じた。役割を終え、ベンチへと戻るとナインとハイタッチを交わし、満面の笑顔。大谷翔平からも仕事を称えられた。

試合前に嬉しい“サプライズ”があった。球場入りすると、ロッカーには大谷から選手、スタッフへのギフトバッグが置いてあった。中には現地報道によると1本4000ドル（約64万円）のグランドセイコーの高級時計が入っており、メッセージカードには「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」と「3連覇（Three-peat）」への思いが記されていた。

大谷から選手やスタッフら、ともにワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達への粋な計らい。山本は「やっぱり凄く、シンプルに嬉しく思いますし、スタッフの方も、すごい嬉しそうにしてたんで。さすがな存在というふうに感じました」と。感激の表情だった。「3連覇」のメッセージに応える好投。大谷の主も背に、山本が確実にエースの仕事を果たした。