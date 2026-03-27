4児の父・原口あきまさ、妻＆長男と親子3ショット 長男が中学校を卒業 妻・福下恵美が公開「イケメンすぎる」「素敵な家族」
ものまねタレント・原口あきまさ（50）の妻でタレントの福下恵美（41）が26日、自身のインスタグラムを更新し、長男が中学校を卒業したことを報告。親子ショットを公開し、家族の絆が伝わるエピソードを明かした。
【写真】中学卒業の長男＆妻との親子3ショットが披露された原口あきまさ
投稿では「2026年3月 長男卒業しました 義務教育終了しました」と節目を迎えたことを報告。「幼い頃から何事にも敏感で泣き虫だった」と振り返り、幼稚園時代には泣きじゃくる姿に「私がダメな親だからかな？」と悩んで自信をなくしていた過去を告白するも、当時の写真を添え、「今になれば本当に宝物の写真」と心境の変化をつづった。
長男は中学生活では頼もしく成長し、クラスを盛り上げる存在だったという。卒業直前には家族の絆を感じさせる出来事もあった。父と反抗期の次男が衝突した際、長男が間に入り、次男に寄り添いながら「親ってウザい時あるよね、俺もそうゆう時あったからめっちゃ分かる。でも今、勝太は12歳。12年間親は何不自由なくやりたいことやらせてくれたり、ご飯作ってくれたりしてるよね。それは俺たちのことが大好きだから大事だからやってくれているんだからその事に感謝して、言われてウザイと思う時もあるけど、まず一度受け入れろ」と諭したという。
長男自身も言動も振り返りながら「口が悪いのは俺の責任でもある」「一緒に直していこう」と語り、「明日朝起きたら2人でお父さんに謝ろう」と提案するなど、兄としての思いやりあふれる行動を見せた。
この出来事に福下は「長男の逞しさに本当に驚かされました」「母陰で泣きました」と胸中を吐露。「そんなことがあっての卒業式だったので本当に涙が止まりませんでした」と感動を明かし、「高校生活も本気で楽しんでね。卒業おめでとう」とエールを送った。
この投稿には「読みながら泣けました」「素敵すぎてやばいよ！」「イケメンすぎる…こんなにも頼もしいお兄ちゃんがいて弟たちも安心だ」「親の気持ちや愛情ってしっかり伝わってるんですね」「素敵な家族」「卒業おめでとうございます」といった声が寄せられている。
【写真】中学卒業の長男＆妻との親子3ショットが披露された原口あきまさ
投稿では「2026年3月 長男卒業しました 義務教育終了しました」と節目を迎えたことを報告。「幼い頃から何事にも敏感で泣き虫だった」と振り返り、幼稚園時代には泣きじゃくる姿に「私がダメな親だからかな？」と悩んで自信をなくしていた過去を告白するも、当時の写真を添え、「今になれば本当に宝物の写真」と心境の変化をつづった。
長男自身も言動も振り返りながら「口が悪いのは俺の責任でもある」「一緒に直していこう」と語り、「明日朝起きたら2人でお父さんに謝ろう」と提案するなど、兄としての思いやりあふれる行動を見せた。
この出来事に福下は「長男の逞しさに本当に驚かされました」「母陰で泣きました」と胸中を吐露。「そんなことがあっての卒業式だったので本当に涙が止まりませんでした」と感動を明かし、「高校生活も本気で楽しんでね。卒業おめでとう」とエールを送った。
この投稿には「読みながら泣けました」「素敵すぎてやばいよ！」「イケメンすぎる…こんなにも頼もしいお兄ちゃんがいて弟たちも安心だ」「親の気持ちや愛情ってしっかり伝わってるんですね」「素敵な家族」「卒業おめでとうございます」といった声が寄せられている。