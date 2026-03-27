◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 花咲徳栄 8―12 智弁学園（2026年3月27日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は8点のリードを守れず智弁学園（奈良）に8―12で逆転負けし、選抜初のベスト4入りを逃した。8点差逆転は選抜史上初で、夏を含めても97年の市立船橋（17―10文徳）、14年の大垣日大（12―10藤代）と並び甲子園史上最大タイの逆転劇となった。

初回1死満塁から5番・奥野敬太（3年）の右前適時打で先制。押し出し四球で2点目を挙げると、2死から8番・中森来翔（3年）、9番・市村心（3年）、1番・岩井虹太郎（3年）の3連続適時打で一挙6点のビッグイニングをつくった。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。

2回にも奥野の適時打と押し出し四球で8―0としたが、投手陣が智弁学園の反撃を止められなかった。2回に1点、3回に3点、4回に2点を奪われると、5回には3番手・石田凜作（2年）の暴投で1点差に。2死一、三塁でエース右腕の黒川凌大（3年）が4番手で登板したものの、2番・志村叶大（3年）に2点適時二塁打を浴びて逆転され、6回にも連続適時打などで3点を失った。

打線は杉本から7イニングで3安打しか打てず、8、9回は3者凡退。3回以降は無得点の逆転負けで甲子園を去ることになった。