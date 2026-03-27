シャオミ・ジャパンは27日、同社が発売するAndroidスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Leitzphone）について、追加在庫の予約販売を3月31日10時から開始すると発表した。

価格は24万9800円。予約は同社WebサイトとXiaomi Storeで受け付けられる。

同機は、3月5日に発売されたAndroidスマートフォンで、当初から数量限定で販売されており、同社WebサイトやXiaomi Storeではすべての在庫が品切れになっているという。一部の家電量販店や、直近で開店するXiaomi Storeで数量限定で在庫を用意する予定はあるものの、ほとんどの販路で品切れの状態が続いている。

同社では、今回100台の在庫を追加で確保し、3月31日10時から100台限定で購入予約を受け付ける。予約受付は先着順で、同社ECサイト「mi.com」と実店舗「Xiaomi Store」で3月31日10時から受け付ける。

ECサイトでは、受付開始時刻から製品サイトで購入手続きを完了させることで予約できる。実店舗「Xiaomi Store」では、予約受付開始時刻より、店頭で予約し予約金2000円を支払った時点で予約が完了する。電話での取り置きは受け付けない。予約は、ECサイトと実店舗それぞれ1人1台まで。

今回の予約で購入した商品は、5月7日に発送または店舗で受け取れる。

なお、同社の公式販路における同機の販売は、今回の追加分で「最終になる見込み」と案内している。