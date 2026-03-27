Apple Musicは、個人プランに新規登録するユーザーを対象に、通常1カ月の無料体験期間を3カ月に延長するキャンペーンを実施している。期間は4月18日まで。

キャンペーンは、iPhoneやiPad、Mac、またはAndroidデバイスから個人プランに新しく登録するユーザーが対象となる。通常提供されている1カ月の無料期間が3カ月に拡大される。無料期間終了後は、キャンセルしない限り月額1080円で自動的に更新される。

Apple Musicでは、ジャンルを横断した豊富なラインアップに加え、アーティストの世界観を深掘りするプレイリストや、宝塚歌劇団の楽曲といった限定コンテンツも配信されている。お気に入りの楽曲をダウンロードしてオフラインで再生する機能や、再生に合わせて表示されるリアルタイムの歌詞表示、専門エディターが厳選したプレイリストのチェックなど、多様な視聴スタイルに対応する。

また、登録者は追加料金を支払うことなく、世界最大級のクラシック音楽カタログを高音質で楽しめる「Apple Music Classical」も利用できる。

【Apple Music 3カ月無料】