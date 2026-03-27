新潟市北区で行方が分からなくなっていた70代男性が、新潟県警防犯アプリ「にいがたポリス」への情報提供をきっかけに無事保護されました。



23日午後4時前、新発田市の70代男性が新潟市北区の施設からいなくなったと110番通報がありました。



県警は行方を捜すとともに、防犯アプリ「にいがたポリス」に体格や服装など男性の特徴に関する情報を配信。翌24日午前7時頃ごろ、北区内で男性を目撃した人がアプリに掲載された特徴と一致していることに気づいて警察に連絡しました。この情報をもとに周辺を捜索したところ、同日午後に無事、男性を保護したということです。



3月2日に運用を開始した「にいがたポリス」は、犯罪発生情報や行方不明者情報・クマ出没情報などを提供するほか、防犯ブザー機能なども装備。県警によりますと、ダウンロード数はすでに1万6000DLを超えています。県警は「子どもを持つ人など幅広い世代に利用してほしい」と呼びかけています。



「にいがたポリス」は、新潟県警ホームページからダウンロードできます。