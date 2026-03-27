紗栄子＆ダルビッシュの息子・道休蓮、18歳を迎えイケメンショット公開「また大人っぽくなられて」
モデルの紗栄子さんとサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有選手の息子でモデルの道休蓮さんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを公開しました。
【写真】道休蓮のイケメンショット
1枚目は壁にもたれかかったポーズで、ファッション誌の1ページのようなスタイル抜群のイケメンショットです。道休さんの洗練されたファッションセンスと大人びた魅力が際立つ姿となっています。
ファンからは、「蓮くんお誕生日おめでとうございます」「また大人っぽくなられて色々なファッションが似合いますね」「フワフワ帽子とスニーカーも格好いいです」「大好きです、いつも応援してます！！」と、祝福の声が多く上がりました。
【写真】道休蓮のイケメンショット
「フワフワ帽子とスニーカーも格好いいです」道休さんは「贈り物に感謝。ありがとう、Thom Browne」 と英語でつづり、自身のソロショットを3枚を投稿しています。誕生日を迎え、ファッションブランドTHOM BROWNE（トム ブラウン） から贈られたアイテムを着用しています。
ファンからは、「蓮くんお誕生日おめでとうございます」「また大人っぽくなられて色々なファッションが似合いますね」「フワフワ帽子とスニーカーも格好いいです」「大好きです、いつも応援してます！！」と、祝福の声が多く上がりました。