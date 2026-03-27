2児の母・西山茉希「短くはない6年だった」卒業迎えた長女の姿公開「成長に感動」「想像以上に大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】モデルの西山茉希が3月25日、自身のInstagramを更新。長女の小学校卒業式と入学式の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「想像以上に大きくなってる」長女の制服ショット
西山は「最後の授業となる卒業式に同席し、みんなのかっちょよさと先生方の見送る姿に感謝感謝で喉がずっとギュッと痛くて、首凝りました」と長女の小学校卒業の節目を報告し、卒業式当日の長女の近影や、入学式でのまだ幼い長女のランドセル姿を複数枚投稿。「＃保育園より楽にはならなかった小学校生活」「＃心の成長と向き合う女3人一つ屋根の下」「＃短くはない6年だった」「＃全部やめたくなる時期もあった」と6年間の小学校生活を回顧して「振り返る出来事が多すぎて、それでも通過してこの日まで辿り着けたことは確かで、元気に笑って卒業証書を抱えている姿が私のご褒美」と感慨深い思いをつづっている。
この投稿には「成長に感動」「素敵な親子」「愛が伝わる」「想像以上に大きくなってる」「時間の流れを感じる」「とても温かい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆西山茉希、長女の成長振り返る
西山は「最後の授業となる卒業式に同席し、みんなのかっちょよさと先生方の見送る姿に感謝感謝で喉がずっとギュッと痛くて、首凝りました」と長女の小学校卒業の節目を報告し、卒業式当日の長女の近影や、入学式でのまだ幼い長女のランドセル姿を複数枚投稿。「＃保育園より楽にはならなかった小学校生活」「＃心の成長と向き合う女3人一つ屋根の下」「＃短くはない6年だった」「＃全部やめたくなる時期もあった」と6年間の小学校生活を回顧して「振り返る出来事が多すぎて、それでも通過してこの日まで辿り着けたことは確かで、元気に笑って卒業証書を抱えている姿が私のご褒美」と感慨深い思いをつづっている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「成長に感動」「素敵な親子」「愛が伝わる」「想像以上に大きくなってる」「時間の流れを感じる」「とても温かい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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