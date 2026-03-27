「ボーイフレンド」ダイ＆シュン、シンガポールでユニバ満喫 カチューシャ姿に「尊すぎる」「推しカップル」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したダイ（中井大）と恋人・シュン（中西瞬）が、3月25日までにそれぞれのInstagramを更新。ユニバーサルスタジオ・シンガポールでの2ショットを公開した。
【写真】男性同士恋リアカップル「リラックスしてる2人が可愛い」ユニバ満喫2ショット
ダイは「心から感謝しています」などと英語でつづり、写真を投稿。エルモのカチューシャを付けウインクを見せるダイの後ろで、クッキーモンスターとエルモがのったカチューシャをつけるシュンの2ショットを披露した。また、入口にある大きな地球儀の前でのにこやかな2人の写真も公開している。
この投稿は「とても素敵な2人」「幸せのお裾分けありがとう」「推しカップルの姿最高」「尊すぎる」「リラックスしてる2人が可愛い」などと反響を集めている。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。同番組でダイはシュンとカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】男性同士恋リアカップル「リラックスしてる2人が可愛い」ユニバ満喫2ショット
◆ダイ＆シュン、ユニバーサル・スタジオでの写真投稿
ダイは「心から感謝しています」などと英語でつづり、写真を投稿。エルモのカチューシャを付けウインクを見せるダイの後ろで、クッキーモンスターとエルモがのったカチューシャをつけるシュンの2ショットを披露した。また、入口にある大きな地球儀の前でのにこやかな2人の写真も公開している。
◆ダイ＆シュンの2ショットに反響
この投稿は「とても素敵な2人」「幸せのお裾分けありがとう」「推しカップルの姿最高」「尊すぎる」「リラックスしてる2人が可愛い」などと反響を集めている。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。同番組でダイはシュンとカップル成立した。（modelpress編集部）
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