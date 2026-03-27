【ローソンストア100】ロールパンを値下げ、5個入り税込127円に　冷し麺やかしわ餅も登場

全国に590店舗を展開する「ローソンストア100」は4月1日から、定番商品の「ロールパン」を値下げするほか、「冷し麺」シリーズなどの季節限定商品を順次発売する。

4月の新生活シーズンに合わせ、日常の食卓に欠かせないロールパン各種をリニューアル。生地配合を見直し、おいしさを維持しながら、より日常使いしやすい価格へと刷新する。しっとりとした食感と、ほんのりとした甘さが特徴だ。

ローソンストア100

■ロールパン3種を値下げ＆リニューアル

〈ロールパン3種（価格はすべて税込）〉

発売日：2026年4月1日

価格：各127円

・バターロール 5個入（現行135円）

・マーガリン入りバターロール 5個入

・レーズンロール 5個入※リニューアル

（現行のレーズンバターロールは5個入146円）

【画像はこちら】マーガリン入りバターロール、レーズンロール

■4月の注目商品ラインアップ

環境の変化で緊張や疲れがたまりやすい4月。ローソンストア100では、ほっとひと息つきたいときにぴったりな菓子パンや、季節感のある和菓子、初夏に向けたさっぱりとした冷し麺など、多彩な商品を展開する。

◆スイートりんごパン（税込127円）

発売日：2026年4月8日

シャキシャキとした食感のりんごダイスを包み、アイシングをかけて焼き上げた一品。シュガーの甘さとりんごの酸味がバランスよく調和する。

◆魅惑のクリームパン（税込127円）

発売日：2026年4月8日

北海道産牛乳を使用したカスタードクリームと、濃厚なミルクホイップを包んだ2層仕立て。クリームのコクと口どけにこだわった贅沢な味わいが楽しめる。

【画像を見る】魅惑のクリームパン、スイートりんごパン など

■大盛ぶっかけ「冷し麺」シリーズも登場

4月29日には、食べ応えのある大盛タイプの「ぶっかけ冷し麺」シリーズ4種類(各税込322円)を発売する。

・冷しうどん

・冷しそば

・冷し素麺

・冷し中華

近年の気温上昇を踏まえ、暖かくなり始める時期にぴったりの、さっぱりとした味わいに仕上げている。

■端午の節句に向けた「かしわ餅」も

季節商品として、端午の節句に向けた「かしわ餅」も登場。風味豊かな柏の葉で包んだ、もっちりとした食感が特徴だ。

〈ラインアップ〉

発売日：2026年4月8日（関東エリアは4月9日）

価格：各税込149円

・かしわ餅（つぶあん）2個入

・かしわ餅（こしあん）2個入

・二色かしわ餅（こしあん・よもぎ粒あん）2個入

かしわ餅（こしあん）2個入