【けもプラ 新商品＆再販】 8月 発売予定

青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」シリーズより8月新商品と再販商品情報を公開した。予約は4月1日14時からを予定している。

新商品には「けもプラ公式サイト限定」商品として「けもプラ」シリーズのキャラクターに着せることができる「ショート丈タンクトップ&カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]」、「ショート丈タンクトップ&カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]」、「ショート丈Tシャツ&カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]」、「ショート丈Tシャツ&カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]」の上下セットが登場。

さらに、「ジップアップパーカー [ベージュ]」、「ジップアップパーカー [ピンク]」、「ジップアップパーカー [ブラック」もラインナップ。

再販商品は「カオマニー」、「ニホンオオカミ」、「ヒトパーツセット」の3商品となっている。

No.SP-06RWO ショート丈タンクトップ＆カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：2,420円

No.SP-06RBB ショート丈タンクトップ＆カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：2,420円

No.SP-07RWO ショート丈Tシャツ＆カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：2,420円

No.SP-07RBB ショート丈Tシャツ＆カーゴパンツセット [ブラック×ブラック] 【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：2,420円

No.SP-08RBE ジップアップパーカー [ベージュ] 【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：1,980円

No.SP-08RPI ジップアップパーカー [ピンク]【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：1,980円

No.SP-08RBK ジップアップパーカー [ブラック] 【けもプラ公式サイト限定】

8月 発売予定

価格：1,980円

No.KP-01R カオマニー ※特典なし（再生産）

8月 発売予定

価格：5,940円

No.KP-02R ニホンオオカミ ※特典なし（再生産）

8月 発売予定

価格：6,380円

No.KO-01R ヒトパーツセット（再生産）

8月 発売予定

価格：3,740円

Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.