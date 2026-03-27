アオシマ、「けもプラ」新商品＆再販商品情報を公開。新たにショート丈タンクトップ＆カーゴパンツセットなどが登場
青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」シリーズより8月新商品と再販商品情報を公開した。予約は4月1日14時からを予定している。
新商品には「けもプラ公式サイト限定」商品として「けもプラ」シリーズのキャラクターに着せることができる「ショート丈タンクトップ&カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]」、「ショート丈タンクトップ&カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]」、「ショート丈Tシャツ&カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]」、「ショート丈Tシャツ&カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]」の上下セットが登場。
さらに、「ジップアップパーカー [ベージュ]」、「ジップアップパーカー [ピンク]」、「ジップアップパーカー [ブラック」もラインナップ。
再販商品は「カオマニー」、「ニホンオオカミ」、「ヒトパーツセット」の3商品となっている。
No.SP-06RWO ショート丈タンクトップ＆カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：2,420円
No.SP-06RBB ショート丈タンクトップ＆カーゴパンツセット [ブラック×ブラック]【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：2,420円
No.SP-07RWO ショート丈Tシャツ＆カーゴパンツセット [ホワイト×オリーブグリーン]【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：2,420円
No.SP-07RBB ショート丈Tシャツ＆カーゴパンツセット [ブラック×ブラック] 【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：2,420円
No.SP-08RBE ジップアップパーカー [ベージュ] 【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：1,980円
No.SP-08RPI ジップアップパーカー [ピンク]【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：1,980円
No.SP-08RBK ジップアップパーカー [ブラック] 【けもプラ公式サイト限定】
8月 発売予定
価格：1,980円
No.KP-01R カオマニー ※特典なし（再生産）
8月 発売予定
価格：5,940円
No.KP-02R ニホンオオカミ ※特典なし（再生産）
8月 発売予定
価格：6,380円
No.KO-01R ヒトパーツセット（再生産）
8月 発売予定
価格：3,740円
*＼ 🌸再生産＆新商品情報🌸 ／*- けもプラ【公式】 (@KEMOPLA_info) March 27, 2026
・No.KP-01R カオマニー
・No.KP-02R ニホンオオカミ
・No.KO-01R ヒトパーツセット [カラーA]
好評につき、上記3商品の再生産が決定しました！
再生産品は8月発売予定となります。
また、 #けもプラ に着せて楽しめる、新たな布服も同時発売します🎉…
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