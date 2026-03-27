◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが、同地区のダイヤモンドバックスとの本拠地での対戦となった開幕戦で逆転勝ちした。

大谷翔平投手（３１）は７回先頭で迎えた第４打席は死球。クラークの初球が右肘付近に当たりヒヤリとして場内からは大ブーイングが起きたが、一瞬表情をゆがめた大谷は一塁へにやりと笑顔を見せながら向かった。試合後、ロバーツ監督は「（大谷は）良い状態だ。パッド（アイシング）をしていると思うが、私は何も聞いていないので大丈夫だろう」と説明した。「１番・指名打者」でフル出場し、初回先頭の１打席目の今季初打席で安打を放つなど３打数１安打、２四死球だった。

また、指揮官は大谷が開幕戦に合わせてナインらに贈った粋なプレゼントについても言及した。大谷は試合前のロッカールームでナインにＳＥＩＫＯの腕時計をサプライズプレゼント。現地報道によると１つ４０００ドル（約６４万円）の高級品だといい、「Ｈａｐｐｙ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄａｙ！ Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ−ｐｅａｔ！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇しよう！ 大谷翔平）とメッセージが添えられていた。指揮官は「私も時計を受け取った。彼は非常に寛大で思慮深い。我々は皆、彼にとても感謝している。彼は我々のチームに来てから毎年、開幕戦の日にプレゼントを贈ってくれている。繰り返すが、実に思いやりの心がある」と感心していた。

先発した山本由伸投手（２７）は６回９５球を投げて５安打２失点、６奪三振で日本人初の２年連続開幕戦勝利を挙げた。