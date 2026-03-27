今日27日(金)の東海地方は、日差しが暖かく、桜(ソメイヨシノ)はさらに咲き進むでしょう。名古屋の満開も秒読み段階で、まもなく便りが届きそうです。この土日(28日29日)は、お花見日和となりますが、来週前半は広く雨が降る見込みです。見ごろの地域では、お花見のチャンスを逃さないよう、計画を立てましょう。

今日27日(金)は広く晴れるが花粉の大量飛散に注意

昨日26日は雲が多く、すっきりしない天気でしたが、今日27日(金)の東海地方は、朝からよく晴れています。今夜にかけても、高気圧に覆われるため、広く晴れるでしょう。ただ、静岡県の中部や東部、伊豆では、夕方以降は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所がある見込みです。洗濯物のしまい忘れに注意が必要です。





ヒノキ花粉の飛散量は、多くの地域でスギ花粉を上回ってきました。花粉は、多くの所で「極めて多い」飛散となる見込みです。スギとヒノキのダブルの影響にご注意ください。

土日(28日29日)は広くお花見日和に

明日28日(土)も、東海地方は高気圧圏内が続き、広く晴れるでしょう。ただ、夕方以降は、湿った空気の影響などで大気の状態が不安定となるため、山間部を中心に所々で、にわか雨がありそうです。最高気温は20℃超えの所が多く、日中は上着いらずで過ごせるでしょう。



29日(日)も、広く晴れる見込みです。雲が広がる所はありますが、雨雲までには発達しないでしょう。最高気温は土曜よりも少し上がり、名古屋と岐阜で23℃、津で20℃、静岡で21℃の予想です。高山でも22℃まで上がる予想で、暖かな陽気が続く見込みです。

週間花粉飛散予測 お花見は花粉症対策を万全に

土日(28日29日)ともに、日中は雨の心配はほとんどなく、暖かな陽気となるため、見ごろの地域ではお花見のチャンスとなりそうです。ただ、花粉は、土日ともに大量飛散となる見込みです。お出かけの際は、マスクやメガネの着用、ツルツルした衣類を選ぶなど、花粉症対策を万全にしましょう。

来週前半は、曇りや雨でお花見にはあいにくの天気となりますが、花粉の飛散は多少抑えられそうです。

岐阜は10日で桜満開に 名古屋も秒読み

昨日26日は、岐阜で桜(ソメイヨシノ)が満開となりました。平年より7日早く、昨年より5日早い満開で、16日に開花となってから10日での満開です。

名古屋は、過去10年平均すると10日で満開となっています。今年は、今日27日(金)で10日を迎えており、満開まで秒読み段階でしょう。

その他の地域では、静岡が3月30日に、津が4月2日に満開予想です。また、高山では、4月3日にようやく開花となりそうです。