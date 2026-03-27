国内女子ゴルフの今季4戦目は「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026」(UMKカントリークラブ=6539ヤード・パー72）。温暖な気候に恵まれた宮崎が舞台の一戦は、選手にとっては少し楽ができるかもしれない。

【もっと読む】ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」

今季も例年通り、沖縄のダイキンオーキッド（琉球GC）で開幕。2日目は瞬間風速が10m超の強風が吹き、アンダーパーで回ったのは108人中、佐久間朱莉だけ。3日目も16m以上の風が選手を苦しめ、佐久間が1打差で逃げ切った。

第2戦の台湾ホンハイレディス（オリエントG＆CC）は、前週以上の厳しい戦いとなった。会場はうねりの激しいバミューダ芝のグリーンとピンフラッグが折れそうな台湾特有の強風が吹き荒れた。4日間を「赤字」のスコアで終えたのは5アンダーで優勝した菅楓華だけ。大会の平均スコアは76を大幅に超えた。

国内に戻った3戦目も「頭がへトヘトになった」とボヤく選手が多かった。会場は昨年から「関東屈指の難コース」と言われる千葉の紫CCすみれCに移し、吉田優利が異次元ゴルフで通算13アンダーまでスコアを伸ばし、2位に9打差をつけて圧勝。3日間の平均スコアは74.1728まで下がった。

ツアー関係者がいう。

「昨年の吉田は2日目にボギーなしの8バーディー。ゾーンに入っていたので例外中の例外です。今年もグリーンは硬くて速く、起伏もあって爆発的なスコアは期待できなかった。その上、初日に冷たい雨が降り気温は8度と非常に寒く、2日目は強風が吹き、結局アンダーパーフィニッシュは優勝の笠りつ子ほか3人。平均スコアは昨年より悪い75.3815。この数字で選手の疲労度がわかるというものです」

関係者は続ける。

「今週末のヤマハのコース（静岡・葛城GC山名C）は、名匠井上誠一氏の設計で遠州灘を望む戦略性に富んだ18ホールです。この時季は強い風が吹く日が多く、砲台で傾斜がきついグリーンは外すとパーセーブが難しい。今週のグリーンはややソフトで、砲台も少ない。コースレイアウトも含めて、開幕してから初めて、頭と体と心が少し楽な試合かもしれません」

3日間の冠大会でも獲得ポイントは4日間のそれより少ないだけ。優勝の価値は変わらない。昨年は工藤遥加が通算10アンダーで制したが、今年はどうなるか。

◇ ◇ ◇

ところで、近頃はスポーツ中継の有料化が進んでいるが、特にゴルフに関しては「課金してもこんなもん？」と満足感に欠けるファンが多いのではないか。ゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏はその理由を「ファン目線に立っていない」と指摘する。いったいどういうことか。

●関連記事 【もっと読む】ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」 では、それらについて詳しく報じている。