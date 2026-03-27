ABCマート、ナイキ『エアマックス95』キャンペーン実施 新ビジュアルに窪塚親子
ABCマートは27日、NIKE（ナイキ）を象徴するモデル『AIRMAX 95（エア マックス 95） BIG BUBBLE』の新キャンペーンを同日よりABC-MART GRAND STAGE及び公式オンラインストアにて開始することを発表。キャンペーンでは、窪塚洋介・愛流親子を起用し、時代に左右されずに愛され、貫き通す「AIRMAX 95」の姿勢を描いた新ビジュアルを公開した。
【写真】時代を超えてかっこいい…『エアマックス95』を履いた窪塚洋介・愛流親子の新ビジュアル
『AIRMAX 95 BIG BUBBLE』は、1995年のオリジナルモデルを忠実に再現しつつ、リマスターしたAirバブルをヒールに内蔵。踏み出すたびにアイコニックな「95」のクッショニングが感じられ、アッパーには合成皮革と風通しの良いメッシュを、人体構造から着想を得て波状に重ねたデザイン性。アウトソールに刻まれた溝（フレックスグルーブ）が、一日中快適な動きをサポートする。
今回のビジュアルでは、子どもは親の影響を享受しながらも、個として生き続けていく、そんな普遍的な親子の関係性をブランドストーリーと重ね合わせ、窪塚洋介・愛流の”自分を信じること”への強いアイデンティーが、時代は追いかけるものではない、という唯一無二のメッセージへと深掘りさせてくれるデザインとなっている。
■NIKE『AIRMAX 95 BIG BUBBLE』概要
価格：2万4200円〜2万7060円
カラー： 007BLACK/WHITE、010BLACK/BLACK、100WHT/WHT、001BLK/BLK、100WHITE/CTPUR(ウィメンズモデルとして展開）
サイズ：23.0センチ~32.0センチ（0.5センチ刻み）※100WHITE/CTPURカラーのみ22.0センチ〜31.0センチ（0.5センチ刻み）
『AIRMAX 95 BIG BUBBLE』は、1995年のオリジナルモデルを忠実に再現しつつ、リマスターしたAirバブルをヒールに内蔵。踏み出すたびにアイコニックな「95」のクッショニングが感じられ、アッパーには合成皮革と風通しの良いメッシュを、人体構造から着想を得て波状に重ねたデザイン性。アウトソールに刻まれた溝（フレックスグルーブ）が、一日中快適な動きをサポートする。
今回のビジュアルでは、子どもは親の影響を享受しながらも、個として生き続けていく、そんな普遍的な親子の関係性をブランドストーリーと重ね合わせ、窪塚洋介・愛流の”自分を信じること”への強いアイデンティーが、時代は追いかけるものではない、という唯一無二のメッセージへと深掘りさせてくれるデザインとなっている。
■NIKE『AIRMAX 95 BIG BUBBLE』概要
価格：2万4200円〜2万7060円
カラー： 007BLACK/WHITE、010BLACK/BLACK、100WHT/WHT、001BLK/BLK、100WHITE/CTPUR(ウィメンズモデルとして展開）
サイズ：23.0センチ~32.0センチ（0.5センチ刻み）※100WHITE/CTPURカラーのみ22.0センチ〜31.0センチ（0.5センチ刻み）