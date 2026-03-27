リアルバリア×SEVENTEEN JOSHUA♡うるおい美肌を叶える実力派スキンケア

韓国発のスキンケアブランド「リアルバリア」が、新たな魅力を発信♡SEVENTEENのJOSHUAさんを公式アンバサダーに迎え、ブランドの世界観がさらに注目を集めています。肌のうるおいを守る“バリアケア”に特化した実力派アイテムは、乾燥やゆらぎが気になる季節にもぴったり。毎日のスキンケアをワンランクアップさせたい方はぜひチェックしてみて♪

肌バリアに着目した先進技術

リアルバリアは、27年以上の研究から生まれた独自技術MLEⓇ（マルチラメラエマルジョン）を採用。肌の脂質構造を再現した設計で、うるおいをしっかりキープしながら外部刺激から肌を守ります。

さらに独自開発のセラミド配合により、乾燥しやすい肌をすこやかな状態へと導くのが特徴です。

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人気スキンケアアイテムを紹介

リアルバリアエクストリームクリーム（オリジナル）は累計販売数250万個*1を突破したロングセラー。高保湿ながら肌になじみやすく、ふっくらとしたハリ肌に整えます。

リアルバリアエクストリームエッセンストナー（オリジナル）は、美容液と化粧水の役割を兼ねたアイテム。とろみのあるテクスチャーで、肌の水分と油分バランスを整えます。

リアルバリアエクストリームクリーム（ライト）は軽やかな使用感で、しっとり感をしっかり届ける水分バリアクリーム。

リアルバリアセラ水分バリア日焼け止め SPF50+ PA++++は、紫外線から肌を守りながらうるおいもキープする、日常使いにぴったりのアイテムです。

新アンバサダーでさらに魅力アップ

今回のアンバサダー起用により、リアルバリアの魅力はさらに広がりを見せています。SEVENTEEN JOSHUAさんのビジュアルやインタビュー動画では、ブランドの世界観とともに製品の魅力も発信。

日々のスキンケアをもっと楽しく、前向きにしてくれる存在として注目されています。

うるおい続く肌を目指して♡

乾燥や外部刺激に負けない肌づくりは、毎日のケアの積み重ねが大切♡リアルバリアは、シンプルながら確かな効果を感じられるアイテムで、忙しい日々でも取り入れやすいのが魅力です。

SEVENTEEN JOSHUAさんとともに発信される新しい魅力にも注目しながら、自分らしいスキンケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♪