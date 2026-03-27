◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。確実に試合をつくり、日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げた。

順調に3回までスコアボードに「0」を並べたが、4回無死一塁から3番・ペルドモに先制2ランを浴びた。だが即座に気持ちを切り替え、ダイヤモンドバックス打線を封じる。ペルドモの本塁打直後、4番・モレノをスライダー、続くアレナドをスプリットでそれぞれ空振り三振。2死からサンタナも中飛に仕留めて、胸を張ってベンチへと戻った。5回も13球で3者凡退。テンポのいい投球で攻撃のリズムを作り出した。

味方は5回、連打で無死一、二塁とすると8番・パヘスが左中間席に逆転3ランをたたき込んだ。この回打者一巡の攻撃で4得点。パヘスの本塁打で球場の雰囲気は一転。大歓声が沸き起こり、ベンチもお祭り騒ぎに。6回も3人で退け、本塁打以降は打者9人をパーフェクトに封じた。役割を終え、ベンチへと戻るとナインとハイタッチを交わし、満面の笑顔。大谷翔平からも仕事を称えられた。

初回には今季から導入された「ABSチャレンジシステム」で見逃し三振の判定が、ボール判定に変わる“不運”もあった。初回1死、キャロルに対し、カウント0―2から投じた内角高めカットボールはストライク判定。しかしキャロルがチャレンジし、判定はボールとなった。

自身にとっては不運だったが、システム自体は歓迎する。「もちろん不利になったり、有利になったりはあると思いますけど、正しい判定をしてもらえるっていうのは、すごい僕は好きだなと思ってます」と話した。