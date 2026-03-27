タレントの鈴木紗理奈（48）が、26日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。子供を持つ親としての見解を伝えた。

同番組では、20代後半という女性リスナーからの相談を取り上げた。お悩みは、お互いに離婚を経験して子供がおり、将来的に同居したいものの、相手の元妻と子供の関係への配慮もあり、どう進めたら良いかというもの。

自身も離婚経験があり、1人息子を育てている鈴木は「子供を絡める時は、慎重に考えたほうがいい」と助言。子供の年齢にもよるとしながら「焦らんほうがいいと思う。子供を絡めるのって、取り返しがつかへんことになるから。子供って忘れない。その後、別れちゃったりしたら」と、子供の心情を想像した。

そして「そんな話をしてみたらいいんじゃないの？」と、直接話し合うことを勧めた。交際相手への伝え方として「“みんなと旅行に行かへん？”とか、“できたら素敵やなって思うけど、そっちの状況はどんな感じなん”」と切り出すことを提案した。

その結果として相手が「今、（元）嫁とも頻繁に会わせてるから、子供が混乱するから」との答えだった場合、数年単位で考えるといい、「そんなふうに、普通に話したらアカンのかな」と思いやった。

その上で「お互い子供がいたら、こういう話は抵抗がないと思うから、大事なことやから話したほうがいい」とアドバイス。「ドキドキするけどな」と期待を込めていた。