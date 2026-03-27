＜私、召使いじゃないんだけど＞4歳の子よりガサツでだらしがなくて、何年経っても変わらない40歳の夫・敦史。妻・紗綾が向ける眼差しの冷たさが増すなか、すれ違った日常が浮き彫りに…
結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。
* * * * * * *
かわいそうすぎた？
【１】
【２】
誰の目にも＜いい夫婦＞に映る、結婚10年目の敦史と紗綾。
しかし春のある夜、紗綾が突然、別れを切り出す。
思考が追い付かない敦史。
そしてその翌日。
日常はいつものように流れーー。
今日も汚…
【３】
【４】
「4歳の子よりも40歳の夫はガサツでだらしがなくて 何度言っても何年経っても変わらない」
毎日成長していく莉生に比して、変わることがない敦史。
紗綾が向ける眼差しの冷たさが増していく。
どこもオッケーじゃないだろ
【５】
【６】
紗綾の頭に流れてきたのは今朝のやりとり。
「自分の身なりはちゃんと整えるのに、どうして子どもはそんなにテキトーなの？」
二人の間に生じていた小さなすれ違い。
別れを告白した後に、それがあらためて浮き彫りになっていく。
私、召使いじゃないんだけど
【７】
【８】
イライラを溜めないように流していたら、諦めることに慣れてしまった。
変わらない敦史を前に、いつの間にか大きく広がっていた心の距離。
「私、昔はこんなにイライラしなかったんだっけ？」
過去を振り返る紗綾の前に現れたのはーー。
※本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。