＜私、召使いじゃないんだけど＞4歳の子よりガサツでだらしがなくて、何年経っても変わらない40歳の夫・敦史。妻・紗綾が向ける眼差しの冷たさが増すなか、すれ違った日常が浮き彫りに…

結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。

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かわいそうすぎた？

【１】

【２】

誰の目にも＜いい夫婦＞に映る、結婚10年目の敦史と紗綾。

しかし春のある夜、紗綾が突然、別れを切り出す。

思考が追い付かない敦史。

そしてその翌日。

日常はいつものように流れーー。

今日も汚…

【３】

【４】

「4歳の子よりも40歳の夫はガサツでだらしがなくて 何度言っても何年経っても変わらない」

毎日成長していく莉生に比して、変わることがない敦史。

紗綾が向ける眼差しの冷たさが増していく。

どこもオッケーじゃないだろ

【５】

【６】

紗綾の頭に流れてきたのは今朝のやりとり。

「自分の身なりはちゃんと整えるのに、どうして子どもはそんなにテキトーなの？」

二人の間に生じていた小さなすれ違い。

別れを告白した後に、それがあらためて浮き彫りになっていく。

私、召使いじゃないんだけど

【７】

【８】

イライラを溜めないように流していたら、諦めることに慣れてしまった。

変わらない敦史を前に、いつの間にか大きく広がっていた心の距離。

「私、昔はこんなにイライラしなかったんだっけ？」

過去を振り返る紗綾の前に現れたのはーー。

※本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。