高齢者のひとり暮らしは、健康管理やお金のことなど数多くの不安があります。しかし、これまで70年近くにわたってひとり暮らしを続けてきた88歳のイラストレーター・田村セツコさんは、「ひとりで生きることは、寂しさや孤独や、認知症の不安を抱きしめながら、それでも楽しんで暮らす冒険です」と前向きに語っています。そこで今回は、田村さんの著書『最後までひとり暮らし』から抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】セツコさん「年をとってみると、ひとり暮らしの自由は、想像していたよりも、ずっと深くて、ずっと静かで、ずっとありがたいものだとわかってきたのよ」

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ひとり暮らしの自由

ひとり暮らしは、自由です。これは間違いありません。

誰に気兼ねすることもなく、起きる時間も、寝る時間も、食べるものも、着るものも、すべて自分で決められるの。

今日は外に出たくないな、と思えば一日中家にいてもいいし、急に思い立って散歩に出ても、誰に説明する必要もないわ。

若いころは、そんな自由があることに、あまり気づいていなかったのよ。

むしろ、誰かと一緒にいることのほうが「普通」だと思っていたし、ひとりでいる時間は、どこか中途半端で、もの足りないように感じていた時期もあったわ。

でも、年をとってみると、ひとり暮らしの自由は、想像していたよりも、ずっと深くて、ずっと静かで、ずっとありがたいものだとわかってきたのよ。

誰にも合わせなくていいということは、つまり、自分の体と心の声を、そのまま聞いていい、ということなの。

ただし、その自由には、一つだけ、とても大事な側面があるわ。

自分のことは自分でやる、ひとり暮らしだからこそ自分で決める

それは、すべてを自分で判断して自分のことは自分でやる、ということ。

ひとり暮らしでは、誰かが決めてくれることはありません。



『最後までひとり暮らし』（著：田村セツコ／明日香出版社）

「こうしたほうがいいよ」と背中を押してくれる人が、いつもそばにいるわけでもありません。困ったときに、自然と誰かが動いてくれる、という前提もありません。

今日は病院に行くべきか、もう少し様子を見るべきか、この暑さで外に出ても大丈夫か。

今夜はちゃんと食べたほうがいいのか、それとも簡単に済ませてもいいのか。

そういう小さな判断を、毎日、すべて自分ひとりで引き受けることになるのね。

だからといって、それは不安な暮らし、という意味ではないの。

むしろ、自分のことは自分でやるとき、ひとり暮らしは、ぐっと楽しいものになります。

ひとり暮らしは、すべてきれいに片づけなくていい

この年齢になるまで、わたしたちは十分すぎるほど「誰かのため」に生きてきました。

親のため、子どものため、家族のため、仕事のため、社会のため………

だから、これからは、少しくらい自分のために生きても、誰にも文句はいわれないはずだと思います。

ひとり暮らしも、その延長線上にあるんじゃないかしら。

すべてを片づけなくていい。

すべてを説明しなくていい。

すべてを理解してもらわなくていい。

部屋の中は、きれいに整理整頓しなくてもいいのよ。

少し散らかっていて、捨てられない写真や手紙があって、布団にシワが残っていて。

でも、それが、その人の暮らしの手ざわりなんだと思うの。

人生からの贈り物

ひとりで暮らすということは、孤独を選ぶことだけではないと思います。

自分らしく生きる自由を、静かに引き受けること。

寂しさも、楽しさも、そのまま抱えながら、今日を生きることなんです。

そうやって生きていけるようになったのは、長く生きてきたわたしたちへの、人生からの贈り物なのかもしれないんですね。

だから今日も、描きかけの絵は、そのままにしておきます。

途中のアイデアも、引き出しの奥にしまったまま。

まだ、描き終わっていないし、まだ決めなくていいし、

人生は、最後まで未完成なんだから、そう思って暮らしています。

※本稿は、『最後までひとり暮らし』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。