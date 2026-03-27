インフィニティとして5年ぶりに新たなモデルが登場！ 新型「QX65」とは？

2026年3月27日、インフィニティは、2列シートのミッドサイズ高級SUV新型「QX65」を、世界初公開しました。

インフィニティは、日産が米国など、国外で展開する高級ブランドです。同ブランドにとって、新型QX65は2021年以来となるインフィニティの完全新型モデルとなります。

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新型QX65は、2017年に生産終了となった「FX」（2013年から「QX70」）の精神を受け継いだスポーティなファストバックフォルム、ホスピタリティの行き届いたキャビン、そしてレスポンスに優れるパフォーマンスが特徴的なモデルだといいます。

ボディサイズは、全長 約5050mm×全幅 約2184 mm×全高約1770mmで、ホイールベースは約2900mm。乗車定員は5名です。

エクステリアはブランドのデザイン言語「アートリー・イン・モーション」を大きく進化させたもの。ドラマチックなアーチ状のルーフライン、ワイドでスポーティなスタンス、そして精緻に描かれたボディサイドが、存在感を高めています。

ボディカラーの新色サンファイアレッドは、本物の金でコーティングされたガラスフレークを含む特別な塗装で、その独自の仕上がりを実現するために3層の塗布工程を必要とします。

インテリアにはオープンポアのウッドトーンアクセント、キルティングされたダッシュボード、そして着物の重なる折り目からインスピレーションを得たという非対称のダイアゴナルキルティングパターンが施されたセミアニリンレザーシートが採用されています。

また、デュアル12.3インチディスプレイには、Googleビルトインが標準装備されています。

パワートレインには、日産の可変圧縮比ターボ（VC-Turbo）を搭載した直列4気筒エンジンが採用され、最高出力268馬力・最大トルク約387Nmのトルクを発生します。

組み合わされるトランスミッションは、9 速オートマチックトランスミッション。スポーティでアグレッシブなシフトスケジュールにより、力強い発進加速と余裕あるシフトチェンジを実現しています。

駆動方式は、インテリジェント AWD が標準装備され、さまざまな路面状況で十全なトラクションを確保します。

先進安全装備も充実した内容です。予測型前方衝突警告、ブラインドスポット警告、ブラインドスポットインターベンション、車線逸脱防止、ハイビームアシスト、リアパーキングセンサー、そして ProPILOT アシストが標準で備わります。

インフィニティの米国法人で上級副社長を務めるエリック・レデュー氏は、新型QX65について「QX65 はインフィニティの次なる時代を加速させるクルマであり、卓越したデザイン言語、ラグジュアリーなクライアント体験、洗練されたドライバー・パフォーマンスという輝かしい歴史を礎にしています」と述べました。

テネシー州スマーナ工場で生産が予定されており、2026年初夏に米国のディーラーへ届けられる見通しです。

グレード体系は LUXE、SPORT、AUTOGRAPHの3種類で構成されています。

価格は、 LUXEが5万3990ドル（約864万円）、SPORTが5万5690ドル（約891万円）、AUTOGRAPHが6万2590ドル（約1001万円）です。