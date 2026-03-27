久本雅美、実妹と“顔出し”2ショット公開「素敵なお写真」「仲良し姉妹」
タレントの久本雅美（67）が25日、自身のインスタグラムを更新。実妹で歌手・俳優の久本朋子（61）とお出かけを楽しんだことを明かし、“顔出し”姉妹ショットを公開した。
【写真】「素敵なお写真」実妹との“顔出し”2ショットを多数公開した久本雅美
「先日、妹と、劇団後輩のあつしと、全員中野に住んでいながら、中野と言えば、哲学堂！に行ったことがなかった なので、桜も有名なので、観に行ってきました〜」と報告。「まだ、三分咲きでしたが 流石、哲学堂！哲学者の沢山の銅像や、哲学に関する建物が！そして、池があって、公園があって、色んな木々や、花が。。 散歩も、ジョギングもできて、ゆったりもできる素敵な場所でしたー!!」と春を感じる近所のお出かけスポットを満喫する様子を写真で披露した。
この投稿には、「大好きな久本さん姉妹 見れて幸せ」「仲良し姉妹」「素敵なお写真」「ほっこりします」「姉妹っていいな〜」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵なお写真」実妹との“顔出し”2ショットを多数公開した久本雅美
「先日、妹と、劇団後輩のあつしと、全員中野に住んでいながら、中野と言えば、哲学堂！に行ったことがなかった なので、桜も有名なので、観に行ってきました〜」と報告。「まだ、三分咲きでしたが 流石、哲学堂！哲学者の沢山の銅像や、哲学に関する建物が！そして、池があって、公園があって、色んな木々や、花が。。 散歩も、ジョギングもできて、ゆったりもできる素敵な場所でしたー!!」と春を感じる近所のお出かけスポットを満喫する様子を写真で披露した。
この投稿には、「大好きな久本さん姉妹 見れて幸せ」「仲良し姉妹」「素敵なお写真」「ほっこりします」「姉妹っていいな〜」などの声が寄せられている。