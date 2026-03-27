元タカラジェンヌ・愛華みれ、黒柳徹子にプレゼントした手作りバッグを披露「かわいい」「夢と愛いっぱい」「素敵です」
元宝塚歌劇団の男役トップスターで俳優の愛華みれ（61）が26日、自身のインスタグラムを更新。“憧れの存在”というタレント・黒柳徹子にプレゼントした手作りのバッグを披露した。
【写真】「かわいい」「夢と愛いっぱい」黒柳徹子にプレゼントした愛華みれの手作りバッグ
愛華は、24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（毎週月〜金 後1：00）に初出演。投稿では「あこがれの黒柳徹子さまにお会い出来ましたぁ。きゃ〜幸せ」と喜びを爆発させ、黒柳との2ショットや、「愛込めて作った」という手作りバッグの写真を公開した。
愛華はハンドメイド好きな一面を持ち、手作りしたバッグには黒柳のイラストや写真、黒柳が好きなパンダなどがデザインされ、華やかでかわいらしい仕上がりに。「喜んで下さった徹子さん 優しい」と手渡した際の黒柳のリアクションも明かした。
番組の収録日は、『徹子の部屋』の「#番組50周年の記念日」だったそうで、「本当にすばらしい」「徹子さんは、本当に優しくて 私 感激すぎです」と感無量の様子だった。
コメント欄には「かわいい バックすてき」「手作りバック素敵です。さすが〜」「素敵〜タモさんの力作 カラフルデコレーション夢と愛いっぱいです」「たもさんの愛いっぱい 詰まったディコパージュのバッグですねー」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいい」「夢と愛いっぱい」黒柳徹子にプレゼントした愛華みれの手作りバッグ
愛華は、24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（毎週月〜金 後1：00）に初出演。投稿では「あこがれの黒柳徹子さまにお会い出来ましたぁ。きゃ〜幸せ」と喜びを爆発させ、黒柳との2ショットや、「愛込めて作った」という手作りバッグの写真を公開した。
番組の収録日は、『徹子の部屋』の「#番組50周年の記念日」だったそうで、「本当にすばらしい」「徹子さんは、本当に優しくて 私 感激すぎです」と感無量の様子だった。
コメント欄には「かわいい バックすてき」「手作りバック素敵です。さすが〜」「素敵〜タモさんの力作 カラフルデコレーション夢と愛いっぱいです」「たもさんの愛いっぱい 詰まったディコパージュのバッグですねー」などの声が寄せられている。