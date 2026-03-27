◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。確実に試合をつくり、日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げた。

2年連続で上がる開幕のマウンド。「また、新しいシーズンが始まるなっていうのはすごく感じましたし、とにかく試合にすごく集中してマウンドに上がれました」。順調に3回までスコアボードに「0」を並べたが、4回無死一塁から3番・ペルドモに先制2ランを浴びた。山本は打球の行方を見つめ、わずかに首をかしげる。だが即座に気持ちを切り替え、ダイヤモンドバックス打線を封じた。

先制点を失ってからがエースの真骨頂だった。ペルドモの本塁打直後、4番・モレノをスライダー、続くアレナドをスプリットでそれぞれ空振り三振。2死からサンタナも中飛に仕留めて、胸を張ってベンチへと戻った。5回も13球で3者凡退。テンポのいい投球で攻撃のリズムを作り出した。

味方は5回、連打で無死一、二塁とすると8番・パヘスが左中間席に逆転3ランをたたき込んだ。この回打者一巡の攻撃で4得点。パヘスの本塁打で球場の雰囲気は一転。大歓声が沸き起こり、ベンチもお祭り騒ぎに。山本も「本当に素晴らしい打線なので。すごく頼もしいなと思いましたし、僕はとにかく自分のピッチングに集中して、1イニングずつだったり、そういったいつも大切にしてることを変わらずやっていけたらなと思ってます」と話す。ベンチでは佐々木朗希とハイタッチを交わすなど、満面の笑顔だった。

6回も3人で退け、本塁打以降は打者9人をパーフェクトに封じた。役割を終え、ベンチへと戻るとナインとハイタッチを交わし、満面の笑顔。大谷翔平からも仕事を称えられた。

開幕戦では昨季のワールドシリーズ連覇を記念し、胸のロゴや背番号が金色に縁取られた特別ユニホームを着用。つばが金色となった帽子には2連覇を意味する2つの星もあしらわれた。昨季も本拠地開幕戦は同様のユニホームだったが、山本は日本での開幕戦登板だったため「金色ユニ」では初めての登板となった。

5万3712人の大観衆の前で、しっかりと実力を見せつけた。「試合開始前からすごい盛り上がりでしたし、またファンの皆さんの前で投げれて、すごく嬉しいです。今日の結果に満足せず、また、もっといい姿見せれるように頑張りたいです」と笑顔。「シーズンの1発目なんで、ホッとする気持ちもありますし。これからなので、頑張りたいなと思います」。3年連続ワールドシリーズ制覇へ、エースが抜群のスタートを切った。