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子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。このところ悩まされている薬疹の状態について綴りました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「薬疹が治るのも　たぶん　あと2息」「まだ半身の浮腫はあり　もう少し巡りが良くなりますように」



古村さんは「薬疹が治るのも　たぶん　あと2息」と投稿。１つめに『むくみ』を挙げ「昨日　時計をする時『チョッときついかな』と思ったけど　そのままにしていたら いつもは出ない時計の痕がバッチリつきました」と綴り、腕時計をしたあと、腕に残ったむくみの痕の画像を投稿。「まだ半身の浮腫はあり　もう少し巡りが良くなりますように」と、回復を祈りました。

 



2つめとして「薬疹の影響ではないけれど　親指の痺れが治りません」と投稿。夜に油淋鶏を作った際に「鶏肉の皮にフォークで穴を開けるのが痛くて出来なかった」と明かしています。

 



また親指が「ペットボトルを開ける時　ピリッと痺れていた」という古村さん。知り合いからもらった『ボトルオープナー』を使ったところ、痛みが気にならなかったそうで「最近はかゆいところに手が届くような　細やかな製品も多く出てるのですね　有り難い」と、明るく締めくくっています。

 



古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。

 



【古村比呂さんのがん闘病経緯】
2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出
2017年3月：がんの「再発」を公表
2017年11月：がんの「再々発」を公表
2023年1月：がんの「再々再発」を公表

 


【担当：芸能情報ステーション】