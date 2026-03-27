【「あつまれ どうぶつの森」ブランドムック4種】 3月31日 発売予定 価格：2,959円～

宝島社は、Nintendo Switch用ゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」のブランドムック4種を3月31日に発売する。価格は「あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK さくらver.」が2,959円など。

今回登場するアイテムは、ポーチ2種と真空断熱タンブラー2種の計4種。「あつまれ どうぶつの森」ブランドムックシリーズに、まめきち&つぶきちの刺しゅうがかわいい春色カラーのポーチと、さくらシーズンにぴったりな真空断熱タンブラー「さくらver.」が新たにラインナップし、2023年に初登場した人気商品のタンブラー「喫茶ハトの巣ver.」も再登場する。

普段使いのアイテムとしてだけでなく、コレクショングッズとしても楽しめるものとなっている。

あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く 葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK

3月31日 発売予定

価格：3,520円

サイズ：縦11.5×横21×マチ10cm

あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK

3月31日 発売予定

価格：3,289円

サイズ：縦13.5×横15×マチ5cm

あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK さくらver.

3月31日 発売予定

価格：2,959円

容量：450mL（適正容量：380mL）

サイズ：高さ12×飲み口直径8.5cm

あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK 喫茶ハトの巣ver.

3月31日 発売予定

価格：2,959円

容量：450mL（適正容量：380mL）

サイズ：高さ12×飲み口直径8.5cm

(C) Nintendo