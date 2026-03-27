ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に開幕投手として先発登板し、６回５安打２失点。四死球０と安定した投球でゲームをつくり、チームを８―２の勝利に導いた。山本は２年連続となる開幕白星発進。エースとしての重責を見事に果たした。

右腕が顔をしかめたのは先頭・キャロルに右前打を許して迎えた４回無死一塁。Ｄバックスの主砲・ぺルドモを簡単にカウント０―２まで追い込んだが、ど真ん中に入ってしまった３球目の９５・２マイル（１５３キロ）の直球を強烈なパワーで右翼席へ運ばれ０―２と先制を許した。

それでも右腕はその後、しっかりと立ち直り、続く５、６回は２イニング連続で三者凡退。ドジャース打線は５回に打者一巡の猛攻を見せ、一挙４点を奪い勝ち越しに成功。山本の粘投にオフェンス陣もしっかりと応えた。

ゲーム後の山本は「初回から思い切り投げることができた。先制のホームランも許してしまいましたが、しっかり切り替えて次へ向かっていけた」と充実の表情。「試合開始前からすごい盛り上がりでしたし、またファンの皆様の前に戻ってくることができてうれしい」とオープニングゲームの雰囲気を存分に楽しむことができたと振り返った。