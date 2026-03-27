前田敦子、素肌輝くノースリーブ姿にファン絶賛「思わず見惚れてしまった」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の前田敦子が3月25日、自身のInstagramを更新。夏服姿を披露し、話題になっている。
【写真】34歳元AKBセンター「思わず見惚れてしまった」大人の色気漂うノースリ姿
前田は自身がモデルを務めたアパレルブランドの2026年の夏物コレクションを着用した写真を複数枚公開。グレーのノースリーブフレアトップスや黒のホルターネックワンピース姿を投稿し、フェミニンで大人の雰囲気が漂う姿を披露している。
同投稿ではほかにも大きなリボンが特徴的なジーンズのセットアップ姿や、背中側に大きなリボンがついたノースリーブのトップスの姿も見ることができる。
この投稿にファンからは「どんな衣装も着こなしてるのすごい」「綺麗で可愛いって最高」「美しすぎる」「思わず見惚れてしまった」「あっちゃん素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆前田敦子、ノースリーブ衣装姿披露
前田は自身がモデルを務めたアパレルブランドの2026年の夏物コレクションを着用した写真を複数枚公開。グレーのノースリーブフレアトップスや黒のホルターネックワンピース姿を投稿し、フェミニンで大人の雰囲気が漂う姿を披露している。
◆前田敦子の投稿に反響
この投稿にファンからは「どんな衣装も着こなしてるのすごい」「綺麗で可愛いって最高」「美しすぎる」「思わず見惚れてしまった」「あっちゃん素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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