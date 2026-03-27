イモトアヤコ、一汁二菜の夕飯公開に反響「シンプルに美味しそう」「バランスばっちり」
【モデルプレス＝2026/03/27】お笑いタレントのイモトアヤコが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。バランスの取れた夕飯メニューを公開し、話題となっている。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスばっちり」サツマイモごはんなど並んだ“一汁二菜の夕飯”
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。こんがりと焼けた手羽先のグリル、葉物野菜の味噌汁、レタスのサラダ、角切りのサツマイモがたっぷり入ったサツマイモごはんが並んだ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「シンプルに美味しそう」「毎日食べるならこういうのがいい」「バランスばっちり」「ヘルシーなメニュー」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスばっちり」サツマイモごはんなど並んだ“一汁二菜の夕飯”
◆イモトアヤコ、一汁二菜の食卓を公開
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。こんがりと焼けた手羽先のグリル、葉物野菜の味噌汁、レタスのサラダ、角切りのサツマイモがたっぷり入ったサツマイモごはんが並んだ様子を披露した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シンプルに美味しそう」「毎日食べるならこういうのがいい」「バランスばっちり」「ヘルシーなメニュー」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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