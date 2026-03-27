加藤綾菜「急いで食事の支度」コンロをフル活用した手料理3品披露「豪華」「手際が良すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】タレントの加藤綾菜が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。急いで作ったという料理が並ぶコンロの写真を公開し、話題となっている。
【写真】加トちゃんの37歳美人妻「急いでこれだけ作れるの凄い」肉じゃがなど3口コンロに並ぶ様子
綾菜は「仕事終わって カトちゃんピラティス送迎して 急いで食事の支度」とコメントを添え、コンロの上いっぱいに料理3品が乗った写真を投稿。「さんま売っていたから 塩焼きして、野菜スティック 豚バラともやしのニンニク炒め 肉じゃが なめこの味噌汁」と続け、写真に写っている3品以外にもさんまの塩焼きや野菜スティックがついた、品数豊富で豪華な食事であることをつづっている。
この投稿に、ファンからは「急いでこれだけ作れるの凄い」「バランスばっちり」「この写真だけでも豪華なのにまだほかに2品もあるの」「美味しそう」「ヘルシーにお腹いっぱいになりそう」「手際が良すぎる」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの37歳美人妻「急いでこれだけ作れるの凄い」肉じゃがなど3口コンロに並ぶ様子
◆加藤綾菜、バラエティ豊かな手料理を公開
綾菜は「仕事終わって カトちゃんピラティス送迎して 急いで食事の支度」とコメントを添え、コンロの上いっぱいに料理3品が乗った写真を投稿。「さんま売っていたから 塩焼きして、野菜スティック 豚バラともやしのニンニク炒め 肉じゃが なめこの味噌汁」と続け、写真に写っている3品以外にもさんまの塩焼きや野菜スティックがついた、品数豊富で豪華な食事であることをつづっている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「急いでこれだけ作れるの凄い」「バランスばっちり」「この写真だけでも豪華なのにまだほかに2品もあるの」「美味しそう」「ヘルシーにお腹いっぱいになりそう」「手際が良すぎる」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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