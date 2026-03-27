【MLB開幕戦】WS3連覇へ...磐石の強さを見せたドジャースが開幕戦白星発進！ 好投の山本由伸は開幕戦勝利投手に



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年3月26日（木）（日本時間27日）MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞

これがメジャー最強軍団の底力か。この日にシーズン開幕戦を迎えたドジャースは地元ロサンゼルスでダイヤモンドバックスと対戦したが、5回に打線が繋がり逆転に成功。その後も勢いが止まることはなく、最終的に8-2で押し切った。

2年連続で開幕投手の大役を任されたのが山本由伸（27）。ワールドシリーズMVP投手は初回からエンジン全開で先頭打者のマルテ（32）を三振に打ち取る完璧な立ち上がりを披露。

以降はランナーを出しても、フリーマン（37）をはじめとした内野陣の堅守に助けられて3回までスコアボードにゼロを並べた。

一方のドジャース打線は大谷翔平（31）が今季初打席で鋭い当たりでライト前への安打を放つも、ダイヤモンドバックス先発のギャレン（30）をなかなか打ち崩せず、こちらも3回までゼロ行進。投手戦の様相を呈してきた。

試合が動いたのは4回表。粘りの投球を続けていた山本をダイヤモンドバックス打線が捕まえる。先頭打者のキャロル（25）が安打で塁に出ると、続くペルドモ（26）がカウント0-2から甘く入った高めのストレートをフルスイング。

打球はドジャースタジアムのライトスタンドに突き刺さる先制の2ラン本塁打となった。

だが、これで山本のエンジンがかかったか、続くモレノ（26）、アレナド（34）というスラッガーを相手にしながら変化球を軸にした投球で連続三振を奪い、これ以上の失点を食い止め、味方の反撃を待った。

そして5回裏。ここまで大谷の安打のみに抑えられたドジャース打線が目を覚ます。マンシー（35）、テオスカー・ヘルナンデス（33）のベテランコンビが連続安打でチャンスを作ると、8番打者のパヘス（25）がギャレンのナックルカーブを叩いて左中間へと飛び込む逆転3ラン本塁打。

さらに打線が繋がり満塁のチャンスを作るとスミス（30）がファーストへの内野安打を放ち、さらに1点を追加した。

勝ち投手の権利を得た山本は6回もマウンドに上がると盤石の投球で三者凡退。先ほど本塁打を打たれたペルドモから空振り三振を奪いリベンジも果たした。

そして7回裏。ドジャースは先頭打者の大谷が死球で出塁すると、新加入のタッカー（29）が移籍後初安打となるタイムリー二塁打、さらにベッツ（33）も続いて連続タイムリー安打、そしてスミスが左中間に2ラン本塁打を叩き込み、さらに4点を追加。

7回以降、ドジャースは山本からトライネン（37）、クライン（26）と継投。ダイヤモンドバックス打線に逆転のスキを与えなかった。

そして最終回、ドジャースは左腕スコット（31）がマウンドに上がり、ダイヤモンドバックス打線を抑えてゲームセット。開幕戦を白星で飾った。

投打が噛み合い、盤石の強さを見せたドジャース。ワールドシリーズ3連覇に向けて最高のスタートを切ったと言えるだろう。

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