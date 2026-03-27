(C)創通・サンライズ

現在公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が、4月3日より、ラージフォーマットの「SCREENX」と「ULTRA 4DX」でも上映されることが決定した。SCREENXとULTRA 4DXの上映は、ガンダムシリーズ初という。

SCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の“内側”へと没入できる上映フォーマット。

モビルスーツ同士の緊迫した戦闘シーンや、「閃光のハサウェイ」の繊細かつ重厚な映像美が左右の壁面いっぱいに広がり、戦場のスケール感や空間の奥行きを、高い臨場感で体感できる。

またULTRA 4DXは、体感型アトラクションシアター「4DX」と3面マルチプロジェクション上映システム「SCREENX」を融合した上映フォーマット。革新的なスペシャルエフェクトと、正面・左右に広がる映像表現が一体となり、ダイナミックで没入感あふれる映画体験を楽しめるという。

SCREENX／ULTRA 4DX上映劇場では、本編の印象的な1シーンを3面マルチプロジェクション上映で映し出した様子をおさめた「特製ポストカード」を来場者にプレゼントする。サイズは105mm×148mm。無くなり次第、配布終了となる。

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上映劇場リスト

SCREENX上映劇場

ユナイテッド・シネマ札幌 109シネマズ富谷 TOHOシネマズ 池袋 109シネマズプレミアム新宿 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 横浜ブルク13 109シネマズ川崎 109シネマズゆめが丘 T・ジョイ エミテラス所沢 ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 T・ジョイ蘇我 USシネマつくば シネマサンシャインかほく 109シネマズ名古屋 109シネマズ明和 109シネマズ箕面 T・ジョイ京都 109シネマズ広島 シネマサンシャイン下関 シネマサンシャインエミフルMASAKI ユナイテッド・シネマ福岡ももち TOHOシネマズ熊本サクラマチ ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

ULTRA 4DX上映劇場

TOHOシネマズ池袋で舞台挨拶

グランドシネマサンシャイン 池袋 109シネマズ グランベリーパーク シネマサンシャインららぽーと沼津 アースシネマズ姫路

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前作「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」を上回り、興行収入25億円を記録している「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」。ヒットを記念した舞台挨拶が4月4日、池袋で開催される。

劇場は「TOHOシネマズ池袋 SCREENXシアター」で、ハサウェイ・ノア役の小野賢章氏、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈氏が登壇。チケット価格は3,700円均一。販売はチケットぴあで、27日12時から4月1日11時までエントリーが行なわれている。

詳細はホームページを参照のこと。