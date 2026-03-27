アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガー主演『オークストリートの異変』8.14日米同時公開 ティザー予告編解禁
アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演を務める映画『オークストリートの異変』（原題：The End of Oak Street）が8月14日より日米同時公開することが決定。ティザー予告編が解禁となった。
【動画】アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガー主演『オークストリートの異変』ティザー予告映像
本作は、これまでほとんど情報がなく、この解禁直前にタイトルまで変更されるほどの厳戒態勢で、全貌が謎につつまれていた作品。ミステリアスな、この謎の映画プロジェクトを仕掛けるのは、ハリウッドのトップクリエイター、J・J・エイブラムス。近年は『スター・ウォーズ』シリーズの監督としてのイメージが強いが、キャリアの初期は、『クローバーフィールド／HAKAISHA』や『SUPER8／スーパーエイト』など、極端な秘密主義と奇抜な宣伝方式で知られていた。
特に、製作プロデューサーを務めた『クローバーフィールド／HAKAISHA』では、突然謎の存在により自由の女神が無残に破壊される、タイトルすらない謎の予告編を突如公開し、世界中の映画ファンを驚かせ、公開時は謎に包まれた本編をいち早く観たい映画ファンで劇場が溢れ、社会現象を起こした。
彼の原点回帰とも言える本作では、予告編の内容は解禁の瞬間まで、映画関係者ですらほとんど情報を知らされず、さらに映画タイトルも「Flowervale Street」から「The End of Oak Street」へと直前に変更されるなど、いったいどんな物語が展開するのか期待が高まっている。
本作の監督は、斬新な展開が話題を呼んだホラー『イット・フォローズ』や、アンドリュー・ガーフィールド主演で、都市伝説・陰謀論オタクの青年が摩訶不思議な世界に迷い込む『アンダー・ザ・シルバーレイク』といった、奇想天外なストーリーテリングを得意とするデヴィッド・ロバート・ミッチェル。
主演には『プラダを着た悪魔2』の公開が待たれるハリウッド・トップ女優のアンと、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ・ワン・ケノービで知られる名優ユアンといった、トップ俳優2人を迎えた、まさにスタッフ・キャスト共に、今年の夏最大の映画プロジェクトとなっている。
今回解禁されたティザー予告編は、不思議な光が差し込む家のカットからはじまり、アンが困惑気味に、家族に語り掛けるところから始まる。
彼女が語る「私たちの家や、町の全てが、どこかに移ったみたい」という言葉は何を意味しているのか。予告編の後半では、家族や町に起きる驚愕の「異変」の一部が垣間見える。平凡で何の変哲もない彼らの日常に、何が起ころうとしているのか？ 断片的で、謎めいた映像は今後、全世界の映画ファンの間で考察合戦に発展するだろう。
映画『オークストリートの異変』（原題：The End of Oak Street）は、8月14日より日米同時公開。
【動画】アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガー主演『オークストリートの異変』ティザー予告映像
本作は、これまでほとんど情報がなく、この解禁直前にタイトルまで変更されるほどの厳戒態勢で、全貌が謎につつまれていた作品。ミステリアスな、この謎の映画プロジェクトを仕掛けるのは、ハリウッドのトップクリエイター、J・J・エイブラムス。近年は『スター・ウォーズ』シリーズの監督としてのイメージが強いが、キャリアの初期は、『クローバーフィールド／HAKAISHA』や『SUPER8／スーパーエイト』など、極端な秘密主義と奇抜な宣伝方式で知られていた。
彼の原点回帰とも言える本作では、予告編の内容は解禁の瞬間まで、映画関係者ですらほとんど情報を知らされず、さらに映画タイトルも「Flowervale Street」から「The End of Oak Street」へと直前に変更されるなど、いったいどんな物語が展開するのか期待が高まっている。
本作の監督は、斬新な展開が話題を呼んだホラー『イット・フォローズ』や、アンドリュー・ガーフィールド主演で、都市伝説・陰謀論オタクの青年が摩訶不思議な世界に迷い込む『アンダー・ザ・シルバーレイク』といった、奇想天外なストーリーテリングを得意とするデヴィッド・ロバート・ミッチェル。
主演には『プラダを着た悪魔2』の公開が待たれるハリウッド・トップ女優のアンと、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ・ワン・ケノービで知られる名優ユアンといった、トップ俳優2人を迎えた、まさにスタッフ・キャスト共に、今年の夏最大の映画プロジェクトとなっている。
今回解禁されたティザー予告編は、不思議な光が差し込む家のカットからはじまり、アンが困惑気味に、家族に語り掛けるところから始まる。
彼女が語る「私たちの家や、町の全てが、どこかに移ったみたい」という言葉は何を意味しているのか。予告編の後半では、家族や町に起きる驚愕の「異変」の一部が垣間見える。平凡で何の変哲もない彼らの日常に、何が起ころうとしているのか？ 断片的で、謎めいた映像は今後、全世界の映画ファンの間で考察合戦に発展するだろう。
映画『オークストリートの異変』（原題：The End of Oak Street）は、8月14日より日米同時公開。