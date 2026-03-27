自転車ＢＭＸフリースタイル・パークで２０２１年東京、２４年パリ五輪代表の中村輪夢（りむ、ウイングアーク１ｓｔ）は２６日、都内で会見し、モスバーガーを展開するモスフードサービスとチャレンジパートナー契約を結んだことを発表した。

中村は「今回お話をいただいて本当にうれしかったです」と喜びを語り「こういう時はこのお店、という感じでいろいろな店舗に行きます。ルーティンですね」と、普段からモスバーガーに通っていることを明かした。すると、同社の中村栄輔社長から「食べ放題」のゴールドカードが贈呈され、中村は「朝昼晩全部行っても良いってことですよね？ 全メニュー制覇したいです！ 」と声を弾ませた。

同日公開された同社の商品「とびきりチーズ〜北海道チーズ〜」の新ＣＭ「とびきりな瞬間」篇に出演している。撮影では、中村が世界で初めて決めた大技「バックフリップ・テールウィップ・トゥ・テールウィップ」を披露した。「撮影の時は結構緊張していたんですけど、うまく決まってよかったです。自転車を２回連続で回すのではなくて、１回止めてから回すのが難しいところなんです」と振り返った。

競技で使用する車体にモスバーガーのロゴが貼られ、お披露目された。「練習に一層気持ちが入ります。今年に入って新しい技もできているので、今後の大会で出したいです。これからも、まだ誰もやっていない技に挑戦していきたい」とチャレンジを宣言。「まだ獲れていないタイトルや、叶えられていない夢があるので、もっと上を目指して頑張りたいです」と決意を新たにした。