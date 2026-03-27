ホワイトソックスの村上宗隆選手が、日本時間27日に行われたブリュワーズとの開幕戦にスタメン出場。第4打席では早速ホームランも放ち“テクノカット”を回避しました。

今季メジャー1年目を迎えている村上選手。開幕戦には「6番・ファースト」で先発起用され、メジャーデビューを果たしました。第2打席までは連続四球となり、第3打席ではゴロに打ち取られるも、第4打席では豪快な一発。ライトスタンド上段の前面看板に直撃するホームランを放ち、2打数1安打(1本塁打)1打点2四球という内容で初戦を終えました。

そんな村上選手について「ムネ打ちました？」と気にしていたのがドジャースの大谷選手。このことを伝えられると村上選手も「マジすか？」と驚きの声をあげます。

続けて村上選手は、この問いかけについての裏話を明かし「翔平さん、ちょっと髪の毛をテクノカットにしてて。僕らがちょっとイジってて。『僕が打てなかったらテクノカットします』っていう宣言したら、『お前テクノ行きだな』って言われたんで」と説明。そのやりとりもあって打席内容を気にしていたのではと推測しながら、「回避しましたって伝えておいてください」と笑みを浮かべました。

ホワイトソックスの試合開始から約6時間おくれて、ドジャースも開幕戦をスタート。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手もヒットを含め3度出塁するなど、上々のシーズンの幕開けとしました。