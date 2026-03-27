±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î´Å¤ß¤È±ö¤±¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÆÚÆù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Çºî¤ë¡ÖÆÚÆù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×
ÌîºÚ¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÀÚ¤ë¤Î¤Ï¥Ô¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÀö¤¤Êª¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢°Õ³°¤È»þ´Ö¤â¤«¤«¤ëºî¶È¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅöÆü¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤ÆÀö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿ôÆü´ÖÊÝ´É¤Ç¤¤ë±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Îºî¤êÊý¤È¡¢±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷郄»³¤«¤Å¤¨¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸úÎ¨Åª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤ò»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤ÇÄó°Æ¡£¼«¿È¤âÆü¾ïÅª¤ËÌîºÚ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¤Î¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¤Èºî¤êÊý¡Û
¤Ë¤ó¤¸¤ó3ËÜ¡ÊÌó450g¡Ë¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤éºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì±öÂç¤µ¤¸1/2¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤à¡£Ìó5Ê¬¤ª¤¤¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡ÊÌó350g¤Î±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡£
¢¨±ö¤â¤ß¤·¤¿ÌîºÚ¤ÏÀ¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢4¡Á5Æü°ÊÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÚÆù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼
±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î´Å¤ß¤È±ö¤±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ëÌ£
Ìó10Ê¬¤Ç´°À®¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë...150g
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù...100g
¤â¤á¤óÆ¦Éå...¾®1Ãú¡ÊÌó200g¡Ë
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø¼ò...Âç¤µ¤¸1
øº½Åü...¾®¤µ¤¸1/2
¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øÍÏ¤Íñ...2¸ÄÊ¬
ø±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦...³Æ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡±ö¡¡ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡¥Ð¥¿¡¼
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤ò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£Æ¦Éå¤ò°ì¸ýÂç¤Ë³ä¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢±ö¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
2¡¥±ö¤â¤ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¡¢B¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¥Ð¥¿¡¼10g¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬384kcal¡¿±öÊ¬1.7g¡Ë
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤¤¤¢¤¤¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤