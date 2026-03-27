アイ・アールジャパンホールディングス <6035> [東証Ｓ] が3月27日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比26.6％増の12.8億円に伸びる見通しと発表した。



業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は28円(前期は20円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年３月期の連結業績について、合理的な業績予想の算定が困難であることから公表しておりませんでしたが、現時点の業績動向をふまえ、受注確定案件等にもとづく2026年３月期の連結業績予想を開示いたします。2026年３月期連結業績予想について、売上高は、前期比6.0％増加の6,130百万円、営業利益は同26.3％増加の1,270百万円、経常利益は同26.5％増加の1,288百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同27.3％増加の890百万円を見込んでおります。



当社は、これまで未定としておりました2026年３月期の期末配当予想につきましても、今般2026年３月期の連結業績予想を公表したことに伴い、開示することといたしました。 2026年３月期の配当につきましては、現時点での業績動向を踏まえ2026年３月期の期末配当を１株につき15円とすることといたしました。これにより2026年３月期の年間配当額は、中間配当と合わせ１株につき28円となり連結配当性向は55.9％となる見通しです。

