27日13時現在の日経平均株価は前日比152.07円（-0.28％）安の5万3451.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは354、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は212.59円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が163.45円、ダイキン <6367>が37.77円、信越化 <4063>が17.72円、ファナック <6954>が15.88円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を125.15円押し上げている。次いでファストリ <9983>が20.86円、コナミＧ <9766>が13.87円、リクルート <6098>が12.23円、オリンパス <7733>が11.90円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、情報・通信、電気・ガスと続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、不動産が並んでいる。



※13時0分13秒時点



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