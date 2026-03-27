イラン情勢の緊迫化を受け、肥料の原料となる「尿素」の国際価格が高騰していて、農林水産省は今後の動きを注視しています。

農業で使われる化学肥料は、窒素、リン酸、カリを重要成分とし、「三要素」と呼ばれています。

このうち、植物の葉の成長を促す窒素について、原料となる「尿素」の中東での国際取引価格が、イラン情勢の悪化で、アメリカなどによる攻撃前に比べおよそ1.5倍に高騰しています。

世界で流通する尿素は、およそ4割が中東で取引されているためです。

こうした中、鈴木農林水産大臣は27日、閣議後に行われた会見で、「ことし春に必要な肥料はほとんどの農業者が調達済みであるため、当面の影響は限定的」との見通しを改めて強調しました。

農水省によると、日本は「尿素」のほぼ全量を輸入に頼っていますが、そのほとんどはマレーシア（74％）、次いでベトナム（10％）で、中東からはサウジアラビアからの5％程度に留まっています。

また、国内の肥料価格は、全農などが生産にあわせて5月末と10月末の年2回、価格改定をしていて、現在急騰している国際取引価格が国内価格に反映されるのは、秋の作業に向けた肥料からになる見込みです。

農水省の担当者は、「肥料三要素のうちひとつの原料価格が高騰したからといって、直ちに国内価格が高騰するわけではない」と話しています。ただ、「状況は刻一刻と変化する」として、情勢を注視する構えを示しています。