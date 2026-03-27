元光GENJI・大沢樹生、長女の小学校卒業を報告 笑顔あふれる父娘2ショットに反響「お父さまに似てらっしゃる」「大きくなりましたね」「おめでとう」
元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が25日、自身のインスタグラムを更新。「今日は娘の卒業式だった」「小学校卒業おめでとう」と祝福し、長女（12）との記念の親子ショットを公開した。
【写真】「お父さまに似てらっしゃる」小学校を卒業した長女＆大沢樹生の2ショット
「楽しんで充実した6年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と父心たっぷりに記し、花開く桜の木を背景に撮影した2ショット写真をアップ。長女の目元はハートのスタンプで隠されているが、親子そろって笑みを浮かべていることがわかる。
長女は、学業の傍らクラシックバレエに勤しんでおり「それに加え週6のバレエのお稽古 ホントにお疲れ様でした」「お稽古は引き続きだけど 春休みは少しゆっくりしてくれ〜」とねぎらいの言葉も添えた。
コメント欄には「娘ちゃん ご卒業おめでとうございます」「バレエのお稽古週6!? すごいです!!」「娘ちゃんの成長 楽しみですね」「素敵な父娘ショット」「お口元が樹生さんに似てますね」「お父さまに似てらっしゃる」「大きくなりましたね」「仲良し」「貴重な写真ありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
大沢は、一般女性と2008年に再婚。14年1月、長女が誕生した。
【写真】「お父さまに似てらっしゃる」小学校を卒業した長女＆大沢樹生の2ショット
「楽しんで充実した6年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と父心たっぷりに記し、花開く桜の木を背景に撮影した2ショット写真をアップ。長女の目元はハートのスタンプで隠されているが、親子そろって笑みを浮かべていることがわかる。
コメント欄には「娘ちゃん ご卒業おめでとうございます」「バレエのお稽古週6!? すごいです!!」「娘ちゃんの成長 楽しみですね」「素敵な父娘ショット」「お口元が樹生さんに似てますね」「お父さまに似てらっしゃる」「大きくなりましたね」「仲良し」「貴重な写真ありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
大沢は、一般女性と2008年に再婚。14年1月、長女が誕生した。