４月から富士通陸上部に加入する選手の合同取材会が２７日、川崎市内で行われ、大学駅伝でしのぎを削った駒大の伊藤蒼唯、国学院大の上原琉翔（ともに４年）が実業団ランナーとしての抱負を語った。

箱根駅伝で山下りの６区に３度出走し、１年目には区間賞でチームの３冠達成に大きく貢献した伊藤は、「新しいカテゴリーになって、そこでまた強い選手として注目されるようになっていきたい」と宣言した。

今後のメイン種目については「大学４年間やってきた中で、得意種目を明確に定めることができなかった」とし、「今のところオールラウンドに戦える選手だと思っているので、まずはトラックで突出した記録を狙っていく。マラソンは楽しさを見いだせたら挑戦したい」と展望を口にした。

今年度は国学院大の主将として、箱根駅伝で過去最高の総合２位に躍進したチームを引っ張った上原は「自分はマラソンをメインでやっていく」と明言した。

マラソン初挑戦を予定していた今年２月の大阪は故障の影響で回避したが、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会となる２７年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）出場権獲得に向けて、来年２〜３月のデビューを目指す。これまで長距離のトップ選手が少ない沖縄県出身で、「沖縄県民でも、世界で戦えるというのを証明したい」と、五輪や世界選手権の代表入りへ決意を示した。

お互いの存在について、伊藤は「（大学時代は）すごくやっかいな存在だったけど、同じチームになるのですごく心強い」と共闘を歓迎。上原も「持ち味は違うので、足りない部分を二人で切磋琢磨して伸ばしていきたい」と意気込んだ。